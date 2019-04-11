تفاصيل شروط الإعلان الحادي عشر الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي والمرافق العمرانية بقيادة السيد الوزير عاصم الجزار عن بدء سحب كراسات الإعلان الحادي عشر للإسكان الإجتماعي من جميع مكاتب البريد المميكنة وتباعا للمناطق السكنية التي سيتم إعطاء شقق الإسكان الإجتماعي بها، وذلك خلال الفترة المحددة من وزارة الإسكان، وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي شهده إعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وأيضا نظرا لما وجده محدود الدخل من إرتفاع غير مسبوق في الوحدات السكني للقطاع الخاص لذا لجأ إلى شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

إعلان الحادي عشر

قد يتضمن الإعلان الحادي عشر على شقق سكنية بمساحة 90 متر ثلاثة غرف وصالة وهناك مساحات غرفتين وصالة، وخلال شهر مايو سوف تنطلق عمليات التسجيل الإلكتروني للوحدات السكنية بالإعلان الحادي عشر وفقل لتصريحات المدير التنفيذي لإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري مي عبد الحميد أنه في وقتنا الحالي تتم عمليات حصر لعدد الوحدات السكنية التي سوف تشملها الإعلان الحادي عشر.

المستندات المطلوبة الإعلان الحادي عشر الإسكان الاجتماعي:

والجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان العاشر قد بلغ أكثر من 200 ألف مواطن، وقد يتطلع جميع المواطنين محدودي الدخل يرغبون في معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة الوجب تسليمها للجهات المختصة وتشتمل المستندات على :

صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب والزوجة إذا وجدت.

شهادة معتمدة ومختومة من العمل بصافي الدخل وكافة البيانات المتعلقة بصافي الدخل الشهري أو السنوي، وفي حالة الإعمال الحرة يمكن إحضار شهادة معتمدة من محاسب قانوني، حالة الأرمل والمطلقة وأصحاب المعاشات يجب إحضار مستند معتمد يحمل صافي المعاش والنفقة بالنسبة للمطلقة.

موعد التقديم بالإعلان الحادي عشر

أكد عاصم الجزار أنه سيتم البدء بالتقديم للشقق الإسكان الاجتماعي بدء من يوم 22 أبريل المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة وتستمر حتى يوم 30 أبريل، وبدء من مايو القادم سيتم التسجيل لجميع المواطنين بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الإعلان الحادي عشر تشتمل على أن يكون المواطن المتقدم لا يقل عمره عن 20 عاما، وأن يكون غير مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل، وخلال الفترة المحددة من قبل صندوق التمويل العقاري يمكنك الإستعلام عن تفاصيل سداد مقدم الإعلان الحادي عشر وموعد ظهور نتيجة الإعلان الحادي عشر الإسكان الاجتماعي وأسماء المقبولين بالرقم القومي.

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