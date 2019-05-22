الإعلان عن تنظيم أول حفل إفطار جماعي على محور روض الفرج الجمعة القادم

أعلنت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية عن تنظيم أول حفل إفطار جماعي على محور روض الفرج يوم الجمعة القادم، ويشارك فى تنظيم هذا الاحتفال والإشراف عليه الدكتورة مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء معهد القادة للعلوم الإدارية، والدكتور أحمد شريف الأمين العام للمؤسسة.

ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية تقوم على تنظيم مشروع ألف قائد أفريقي، وألف قائد أفروآسيوي، أعلنت مسئوليتها عن تنظيم أول حفل إفطار جماعي على محور تحيا مصر بروض الفرج والذي سيضم 300 فرد من منظمة القادة، ويضمون جنسيات أخري غير مصرية، كما يضم الحفل 3 أسر للشهداء.

وقد صرح الأستاذ عادل أبو كلام أحد المسئولين عن تنظيم حفل الإفطار الجماعي يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019 بأنه من المقرر أن يحضر حفل الإفطار الجماعي 3 أمهات للشهداء وأسرهم، وقد وجه الدعوة لأسر الشهداء الذين يرغبون فى الانضمام لهم ويرغبون فى حضور أول احتفال إفطار جماعي على محور تحيا مصر بروض الفرج.

كما أضاف الأستاذ عادل أبو كلام بأن السبب الرئيسي وراء اختيار محور تحيا مصر بروض الفرج لتنظيم حفل الإطار الجماعي هى أن محور روض الفرج تعتبر أكبر إنجاز تاريخي ملفت للنظر فى العالم وخاصة بعد تسجيله فى موسوعة الأرقام القياسية العالمية “جينيس للأرقام القياسية” كأعرض جسر ملجم فى العالم، وأكد بان حفل الإفطار على المحور سيكون أمر هام للاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذى تم إنجازه فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.