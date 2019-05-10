الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر نقداً في معظم البلدان العربية 2019

مع إستقبال شهر رمضان الكريم يسعى المسلمون في شتى بقاع الأرض إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح من صدقات وصلوات وعادات، وقد أنعم الله عز وجل على المسلمين في هذا الشهر الكريم بالعديد من الهبات التي تُدخر لصاحبها في كتابه، وقد أمرنا الله عز وجل بضرورة إخراج زكاة الفطر، كما حدد لنا قيمة زكاة الفطر نقداً أم بالصاع وشروطها وكيفية إخراجها.

ما هي زكاة الفطر؟

زكاة الفطر هي زكاة فرضت على المسلم الذي يمتلك قوت يومه وليس على الاغنياء فقط وسميت بزكاة الفطر لأنها تختلف عن زكاة المال فهي تخرج قبل انقضاء شهر رمضان المبارك وحتى قبل صلاة عيد الفطر وتختلف في قيمتها عن زكاة المال فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار زكاة الفطر وهي كالآتي

لمن تدفع زكاة الفطر فقد وضحنا انها لا تفرض على الاغنياء فقط وإنما على كل مسلم يمتلك قوت يومه حتى الفقير ان كان يمتلك قوت يومه اذا لمن تدفع الزكاة؟ تدفع لمصارف الزكاة الثمانية.

الحكمة من زكاة الفطر

هي تطهير للنفس من الذنوب، مواساة للمسلمين، طُعمة المساكين، زكاة للبدن، شكر من الصائمين لله عز وجل عن إتمام الصيام.

هل إخراج زكاة الفطر نقداً

أكدت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك بإيجاز إخراج زكاة الفطر مالاً مطلقاً وان هذا هو الأقرب لمقاصد الشرع والارفق بمصالح الخلق.

قيمة زكاة الفطر نقداً في مصر والسعودية والأردن ومعظم البلدان العربية

البلد قيمة زكاة الفطر مصر لم تحدد حتى الآن السعودية لم تحدد حتى الآن الأردن 180 قرش اليمن 500 ريال السودان 60 جنيه تركيا 13 ليرة تركي فلسطين 13 شاقل

سيتم إضافة مقدار زكاة الفطر في معظم البلدان العربية فور إعلان دار الإفتاء الخاصة بهم عن قيمة الزكاة لعام 2019