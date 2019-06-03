الإفتاء تصدر بيانًا رسميًا بشأن هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل أن كل ما تم نشره عن موعد بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

نص بيان الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء، في بيانها الصادر منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، اليوم الإثني: «لم تعلن رؤية هلال شهر شوال حتى الآن والنتيجة سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري».

الإفتاء توضح حقيقة ظهور هلال شوال

ويذكر أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن ظهور هلال شوال الليلة، وأن غدًا أول أيام عيد الفطر، وكل هذا غير صحيح حسب بيان دار الإفتاء المصرية.