الإفتاء تكشف حقيقة صدور فتاوى بشأن صيام شهر رمضان هذا العام

ردت دار الإفتاء المصرية على ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجازة الإفطار في شهر رمضان أو حكم الإفتاء في الصيام في شهر رمضان هذا الموسم في ظل ما تمر به مصر من أزمة فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى غلق المساجد وتعليق الصلاة بها لعدم نقل العدوى بين المواطنين.

دار الإفتاء تكشف حقيقة فتاويها حول صيام شهر رمضان هذا العام

وكانت العديد من الأقاويل والشائعات قد انتشرت في الفترة الأخيرة حول دار الإفتاء وحكمها في صيام شهر رمضان هذا العام، وهو ما قامت الهيئة بنفيه من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدة أنها لم تصدر أي فتوى بشأن الصيام في شهر رمضان هذا العام مثلما يتردد.

وقالت الهيئة خلال التدوينة التي نشرتها عبر صفحتها على “فيس بوك” الآتي”: “لم ننشر أو نصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح.. اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه.. وسنوافيكم بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن”.

وتسعى هيئة دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرد على كافة الاستفسارات التي تأتي لها حرصا منها على منع تداول أي شائعات حولها أو حول الأحكام التي تصدر عنها، في ظل انتشار الشائعات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.