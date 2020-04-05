Take a fresh look at your lifestyle.


الإفتاء تكشف حقيقة صدور فتاوى بشأن صيام شهر رمضان هذا العام

بواسطة عبدالرحمن خالد
دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة الفتاوى

ردت دار الإفتاء المصرية على ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجازة الإفطار في شهر رمضان أو حكم الإفتاء في الصيام في شهر رمضان هذا الموسم في ظل ما تمر به مصر من أزمة فيروس كورونا الجديد، والذي أدى إلى غلق المساجد وتعليق الصلاة بها لعدم نقل العدوى بين المواطنين.

دار الإفتاء تكشف حقيقة فتاويها حول صيام شهر رمضان هذا العام

وكانت العديد من الأقاويل والشائعات قد انتشرت في الفترة الأخيرة حول دار الإفتاء وحكمها في صيام شهر رمضان هذا العام، وهو ما قامت الهيئة بنفيه من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدة أنها لم تصدر أي فتوى بشأن الصيام في شهر رمضان هذا العام مثلما يتردد.

وقالت الهيئة خلال التدوينة التي نشرتها عبر صفحتها على “فيس بوك” الآتي”: “لم ننشر أو نصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح.. اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه.. وسنوافيكم بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن”.

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية ترد على الشائعات

وتسعى هيئة دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرد على كافة الاستفسارات التي تأتي لها حرصا منها على منع تداول أي شائعات حولها أو حول الأحكام التي تصدر عنها، في ظل انتشار الشائعات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.


عبدالرحمن خالد
قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

إقتراحات جديدة لعلاج أزمة الازدحام قبل الحظر .. أبرزها تقسيم العمل بالمصالح الحكومية…

أخبار مصر

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس في مصر غداً الإثنين (بيان بدرجات الحرارة)

أخبار مصر

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الطقس بعد ظهور الرياح المثيرة للأتربة على القاهرة

أخبار مصر

إحصائية بأعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الدول العربية

أخبار مصر

بالفيديو.. هل يجوز التبرع بأجهزة تنفس صناعي كصدقة جارية؟.. دار الإفتاء تجيب

أخبار مصر

البنك الأهلي المصري يوضح حقيقة بدء صرف منح العمالة غير المنتظمة

أخبار مصر

احذروا الرياح والأتربة اليوم.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

أخبار مصر

لدعم الشركات الزراعية والصناعية.. “البنك المركزي” يعلن إلغاء الحد الأقصى…

أخبار مصر

لمكافحة كورونا.. طارق السرنجاوي يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري (فيديو وصور)

أخبار مصر

في ظل كورونا … هل ستقيم وزارة التموين معارض أهلًا رمضان؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.