Take a fresh look at your lifestyle.


“الإفتاء” تُعلن حكم صلاة العيد في المنازل دون خطبة

بواسطة أحمد سعيد
حكم صلاة العيد في المنازل دون خطبة "الإفتاء" تُعلن حكم صلاة العيد في المنازل دون خطبة هذا العام

تساءل الكثير خلال هذه الفترة عن حكم صلاة العيد دون خطبة في المنزل في ظل غلق المساجد وتعيلق صلاوات الجماعة، لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في مصر والعالم أجمع، فيما أجاز ذلك شرعًا الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات صحفية، أن صلاة العيد ركعتان في المنزل وبالشروط نفسها التي كانت تؤدى بها في الساحات والمساجد خلال الأعوام الماضية، على أن يردد يقول المصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرًا، ويقرأ في الركعتين تيسر من القرآن.

صلاة العيد

وأضاف “شلبي” أنه من المُستحب ترديد التكبيرات قبل بدء صلاة الفطر حتى لو ستُؤدى في المنزل، لكن مَن لا يُكبّر فصلاته صحيحة ولا شيء فيها، مشيرًا إلى أن التكبير يبدأ من بعد مغرب آخر يوم في شهر رمضان حتى وقت أداء صلاة العيد.

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف، أن نقل صلاة عيد العيد، سيكون من مسجد السيدة نفسية، رضي الله عنها، عبر الإذاعة والتلفزيون وبحضور ٢٠ مصليًا فقط من العاملين بالوزارة، وبالضوابط الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نقل التكبيرات

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه سيسمح لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، نقل تكبيرات صلاة الفطر من الإذاعة عبر مكبرات الصوت مثلما يحدث مع نقل قرآن المغرب والفجر، مع التحذير من وجود أي تجمعات، سواء للتكبير أو الصلاة، مع عدم ترك المسجد مفتوحًا.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

موجة حارة لـ4 أيام.. مركز التنبؤات بالأرصاد يحذر: درجات الحرارة ستصل لـ44 درجة

أخبار مصر

الحكومة تعلن خطتها خلال فترة عيد الفطر وما بعده وفرض سلسلة إجراءات احترازية لمنع…

أخبار مصر

الوزراء: غلق المحلات والمطاعم 6 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا

أخبار مصر

الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر.. وتحذير من “مدبولي”

أخبار مصر

مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر رسميًا من مجلس الوزراء 2020

أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد إنتهاء الموجة الحارة وحالة الطقس الأحد وبيان درجات الحرارة

أخبار مصر

الصحة ترد على أنباء تطبيق الحظر الكامل

أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا: ارتداء الكمامة إجباري وغلق بعض الطرق

أخبار مصر

مختار نوح يعلق على فتاوى بن تيمية: “مش قرآن ولا يجوز الأخذ بها”

أخبار مصر

أبرزها إلغاء المكافآت الشهرية وتوزيع الأرباح على العمال .. النواب يناقش مشروع قانون…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.