الاثنين المقبل بداية الخريف.. استعدوا لارتداء الملابس الثقيلة

ينتظر الكثير من محبي الأجواء المعتدلة والباردة قدوم فصل الخريف بشغف كبير. ومع اقتراب نهاية فصل الصيف وحلول فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتصبح معتدلة مائلة للبرودة قليلا مع بدايات الخريف، لتواصل درجات الحرارة انخفاضها مع حلول فصل الشتاء وتصحبها الأمطار.







ويعتبر يوم الاثنين القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي؛ هو البداية المقررة لفصل الخريف، وذلك وفق تصريحات خبير الأرصاد الجوية والتحاليل الجوية الدكتور وحيد سعودي.

وقد أضاف الدكتور “سعودي” أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بحلول منتصف الخريف وعليه فإن على المواطنين في هذا التوقيت مراعاة ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا لتجنب برودة الجو.







وفي توضيحه لأحوال الطقس في الفترة الحالية؛ أضاف “سعودي” أن البلاد يسودها طقس مستقر خلال الفترة الحالية، وذلك حيث يتسم الطقس بالاعتدال بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري.بينما تميل درجات الحرارة للاستقرار على السواحل الشمالية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.

ووضح أيضا أن درجات الحرارة في الصعيد مائلة للارتفاع، وذلك حيث ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد ليسود جو حار نهارا، ويسود محافظات شمال الصعيد خلال تلك الفترة طقس مائل للحرارة نهارا، ويعم طقس لطيف معتدل ليلا على جميع أنحاء البلاد.

وقد نبّه الدكتور “سعودي” المواطنين بضرورة توخي الحذر في الساعات المتأخرة من الليل وحتى أول النهار خلال الساعات المبكرة من الصباح؛ وذلك بسبب الشبورة المائية على معظم الطرق.