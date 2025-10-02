الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2026

بواسطة محمد عبد الرازق

خلال العام 2026 يوجد مجموعة كبيرة من الاجازات والعطلات الرسمية سواء للاحتفال بمناسبات واعياد دينية او وطنية, وتقوم الحكومة المصرية بتقرير عطلة للمصالح والهيئات الحومية وقطاع الاعمال العام.

** يرجى ملاحظة انه في بعض الاجازات الاحتفالات العادية (الغير دينية) التي تأتي في منتصف الاسبوع يقوم مجلس الوزراء المصري يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.

جدول مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر 2026

التاريخ اليوم المناسبة / العطلة
7 يناير 2026 الأربعاء عيد الميلاد للشرقيين (الأقباط المسيحيين)
25 يناير 2026 الأحد الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة
** 19 مارس 2026 الخميس يوم تحرير طابا
20 مارس – 22 مارس 2026 الجمعة – السبت عيد الفطر المبارك 1447 هـ
25 أبريل 2026 السبت يوم تحرير سيناء
21 أبريل 2026 الثلاثاء شم النسيم
1 مايو 2026 الجمعة يوم العمال
26 مايو 2026 الثلاثاء وقفة عيد الأضحى (يوم عرفة)
27 – 30 مايو 2026 الاربعاء – السبت عيد الاضحى المبارك
16 يونيو 2026 الثلاثاء رأس السنة الهجرية 1448 هـ
** 18 يونيو 2026 الخميس عيد الجلاء
30 يونيو 2026 الثلاثاء الاحتفال بثورة 30 يونيو
23 يوليو 2026 الخميس الاحتفال بثورة 23 يوليو
** منتصف أغسطس 2026 عيد وفاء النيل
25 اغسطس 2026 الثلاثاء المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر 2026 الثلاثاء يوم القوات المسلحة / نصر أكتوبر
** 24 اكتوبر 2026 السبت عيد السويس
** 23 ديسمبر 2026 الخميس عيد النصر

ملاحظات:

  • الأعياد التي تم وضع علامة عليها ** هي أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية.
  • التغييرات المحتملة: قد يتم تعديل بعض التواريخ أو إضافة عطلات جديدة بقرار من مجلس الوزراء المصري.
  • تعتمد تواريخ الأعياد الإسلامية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الهجرية الجديدة والمولد النبوي، على الرؤية الهلالية، لذلك تتغير من عام لآخر وفقًا لدورة القمر.
    نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة
