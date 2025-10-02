الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2026

خلال العام 2026 يوجد مجموعة كبيرة من الاجازات والعطلات الرسمية سواء للاحتفال بمناسبات واعياد دينية او وطنية, وتقوم الحكومة المصرية بتقرير عطلة للمصالح والهيئات الحومية وقطاع الاعمال العام.
** يرجى ملاحظة انه في بعض الاجازات الاحتفالات العادية (الغير دينية) التي تأتي في منتصف الاسبوع يقوم مجلس الوزراء المصري يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.
جدول مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر 2026
|التاريخ
|اليوم
|المناسبة / العطلة
|7 يناير 2026
|الأربعاء
|عيد الميلاد للشرقيين (الأقباط المسيحيين)
|25 يناير 2026
|الأحد
|الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة
|** 19 مارس 2026
|الخميس
|يوم تحرير طابا
|20 مارس – 22 مارس 2026
|الجمعة – السبت
|عيد الفطر المبارك 1447 هـ
|25 أبريل 2026
|السبت
|يوم تحرير سيناء
|21 أبريل 2026
|الثلاثاء
|شم النسيم
|1 مايو 2026
|الجمعة
|يوم العمال
|26 مايو 2026
|الثلاثاء
|وقفة عيد الأضحى (يوم عرفة)
|27 – 30 مايو 2026
|الاربعاء – السبت
|عيد الاضحى المبارك
|16 يونيو 2026
|الثلاثاء
|رأس السنة الهجرية 1448 هـ
|** 18 يونيو 2026
|الخميس
|عيد الجلاء
|30 يونيو 2026
|الثلاثاء
|الاحتفال بثورة 30 يونيو
|23 يوليو 2026
|الخميس
|الاحتفال بثورة 23 يوليو
|** منتصف أغسطس 2026
|—
|عيد وفاء النيل
|25 اغسطس 2026
|الثلاثاء
|المولد النبوي الشريف
|6 أكتوبر 2026
|الثلاثاء
|يوم القوات المسلحة / نصر أكتوبر
|** 24 اكتوبر 2026
|السبت
|عيد السويس
|** 23 ديسمبر 2026
|الخميس
|عيد النصر
ملاحظات:
- الأعياد التي تم وضع علامة عليها ** هي أعياد لا يتم فيها تعطيل المصالح الحكومية.
- التغييرات المحتملة: قد يتم تعديل بعض التواريخ أو إضافة عطلات جديدة بقرار من مجلس الوزراء المصري.
- تعتمد تواريخ الأعياد الإسلامية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الهجرية الجديدة والمولد النبوي، على الرؤية الهلالية، لذلك تتغير من عام لآخر وفقًا لدورة القمر.
نتمنى لكم عاماً سعيد مليء بالخير والسعادة