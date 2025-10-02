الاجازات والعطلات الرسمية في مصر 2026

خلال العام 2026 يوجد مجموعة كبيرة من الاجازات والعطلات الرسمية سواء للاحتفال بمناسبات واعياد دينية او وطنية, وتقوم الحكومة المصرية بتقرير عطلة للمصالح والهيئات الحومية وقطاع الاعمال العام.

** يرجى ملاحظة انه في بعض الاجازات الاحتفالات العادية (الغير دينية) التي تأتي في منتصف الاسبوع يقوم مجلس الوزراء المصري يتم ترحيها الى نهاية الاسبوع يوم الخميس.

جدول مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية في مصر 2026

التاريخ اليوم المناسبة / العطلة 7 يناير 2026 الأربعاء عيد الميلاد للشرقيين (الأقباط المسيحيين) 25 يناير 2026 الأحد الاحتفال بثورة 25 يناير وعيد الشرطة ** 19 مارس 2026 الخميس يوم تحرير طابا 20 مارس – 22 مارس 2026 الجمعة – السبت عيد الفطر المبارك 1447 هـ 25 أبريل 2026 السبت يوم تحرير سيناء 21 أبريل 2026 الثلاثاء شم النسيم 1 مايو 2026 الجمعة يوم العمال 26 مايو 2026 الثلاثاء وقفة عيد الأضحى (يوم عرفة) 27 – 30 مايو 2026 الاربعاء – السبت عيد الاضحى المبارك 16 يونيو 2026 الثلاثاء رأس السنة الهجرية 1448 هـ ** 18 يونيو 2026 الخميس عيد الجلاء 30 يونيو 2026 الثلاثاء الاحتفال بثورة 30 يونيو 23 يوليو 2026 الخميس الاحتفال بثورة 23 يوليو ** منتصف أغسطس 2026 — عيد وفاء النيل 25 اغسطس 2026 الثلاثاء المولد النبوي الشريف 6 أكتوبر 2026 الثلاثاء يوم القوات المسلحة / نصر أكتوبر ** 24 اكتوبر 2026 السبت عيد السويس ** 23 ديسمبر 2026 الخميس عيد النصر

