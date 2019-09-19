الارصاد الجوية ” طقس لطيف اليوم الجمعه الموافق 20 سبتمبر ودرجات الحرارة المتوقعه في مصر وبعض الدول العربية والأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية فصل الخريف يوم الأحد القادم الموافق 21 سبتمبر 2019 حيث تتحسن الأحوال الجوية للبلاد خلال الأيام القادمة لتشهد البلاد طقس لطيف بكافة السواحل الشمالية خلال فترة النهار مائل للحرارة على الوجة القبلي وجنوب الصعيد ، كما تظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية فى الصباح الباكر، حيث تتكون الشبورة المائية بكثافة خلال الصباح الباكر لتحجب الرؤية ، وقد حذرت هيئة الأرصاد من سائقي المركبات من القيادة خلال تلك الفترة.







حالة الطقس اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019:

لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غريبة معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.







حالة البحار اليوم الجمعه 20سبتمبر 2019:

البحر الأحمر حالة معتدلة حيث يصل ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر وتكون الرياح شمالية غريبة.

البحر الأبيض المتوسط حالة معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج به من 2 إلى 2.5 متر وتكون الرياح شمالية غريبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019 :

المدينة درجة الحرارة العظمي درجة الحرارة الصغري القاهرة 33 23 الاسكندرية 29 21 بورسعيد 29 24 دمياط 28 23 الزقازيق 33 21 الاسماعيلية 34 20 دمنهور 31 22 شبين الكوم 33 23 طنطا 32 22 السويس 34 22 العريش 30 23 رفح 30 21 راس سدر 33 24 نخل 33 18 نويبع 36 25 سانت كاترين 35 23 الطور 33 26 شرم الشيخ 37 29 الغردقة 37 26 الفيوم 34 23







درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن العربية والأجنبية اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019:

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكة المكرمة 46 30 المدينة المنورة 44 26 الرياض 41 24 ابو ظبي 41 30 الدوحة 37 29 الكويت 44 24 دمشق 38 15 بيروت 30 25 لندن 20 13 باريس 23 11 طوكيو 26 19 بكين 27 16 روما 26 13 مدريد 26 16