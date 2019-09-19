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الارصاد الجوية ” طقس لطيف اليوم الجمعه الموافق 20 سبتمبر ودرجات الحرارة المتوقعه في مصر وبعض الدول العربية والأجنبية

الطقس : حالة الجو اليوم الجمعه الموافق 20 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة المتوقعه

بواسطة وليد الحلواني 0
الارصاد الجوية تحسن بدرجات الحرارة غدا الجمعه 20 سبتمبر الارصاد الجوية تحسن بدرجات الحرارة غدا الجمعه 20 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بداية فصل الخريف يوم الأحد القادم الموافق 21 سبتمبر 2019 حيث تتحسن الأحوال الجوية للبلاد خلال الأيام القادمة لتشهد البلاد طقس لطيف بكافة السواحل الشمالية خلال فترة النهار مائل للحرارة على الوجة القبلي وجنوب الصعيد ، كما تظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية فى الصباح الباكر، حيث تتكون الشبورة المائية بكثافة خلال الصباح الباكر لتحجب الرؤية ، وقد حذرت هيئة الأرصاد من سائقي المركبات من القيادة خلال تلك الفترة.



حالة الطقس اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019:

لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غريبة معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.



حالة البحار اليوم الجمعه 20سبتمبر 2019:

البحر الأحمر حالة معتدلة حيث يصل ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر وتكون الرياح شمالية غريبة.
البحر الأبيض المتوسط حالة معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج به من 2 إلى 2.5 متر وتكون الرياح شمالية غريبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019 :

المدينةدرجة الحرارة العظميدرجة الحرارة الصغري
القاهرة3323
الاسكندرية2921
بورسعيد2924
دمياط2823
الزقازيق3321
الاسماعيلية3420
دمنهور3122
شبين الكوم3323
طنطا3222
السويس3422
العريش3023
رفح3021
راس سدر3324
نخل3318
نويبع3625
سانت كاترين3523
الطور3326
شرم الشيخ3729
الغردقة3726
الفيوم3423


درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن العربية والأجنبية اليوم الجمعه 20 سبتمبر 2019:

المدينةالعظميالصغريالمدينةالعظميالصغري
مكة المكرمة4630المدينة المنورة4426
الرياض4124ابو ظبي4130
الدوحة3729الكويت4424
دمشق3815بيروت3025
لندن2013باريس2311
طوكيو2619بكين2716
روما2613مدريد2616


وليد الحلواني

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