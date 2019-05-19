الارصاد تحذر الصائمين من حالة الطقس الاثنين 15 رمضان وتعلن عن موجه حارة غير مسبوقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجه حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط بالكامل وترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من الأثنين 20/5/2019 الموافق 15 رمضان 1440 وتستمر الموجه الحارة طوال الأسبوع وتصل ذروتها في نهاية الاسبوع وتصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في فترة الظهيرة ونقدم لكم في هذا المقال حالة الطقس في مصر وحالة الطقس في المملكة العربية السعودية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

أكد الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن حالة الطقس تشهد موجه حارة بداية من الاثنين 20 مايو وترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الاسبوع ومن المتوقع أن تصل العظمي 40 درجة في القاهرة وتتخطي ال 40 درجة في الوجه القبلي والصعيد.

تحذير هيئة الأرصاد للصائمين

نبهت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة، وأكدت على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وشرب الكثير من المياه والسوائل قبل الفجر للعمال والمضطرين للخروج في درجات الحرارة المرتفعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

حالة الطقس في السعودية

يكون الطقس حار بشكل لافت في المملكة العربية السعودية في فترة الظهيرة ويكون شديد الحرارة في شمال المملكة، وتنشط الرياح قليلا على سواحل البحر الأحمر مع إثارة للغبار والأتربة، مع امكانية تكون السيول والأمطار الرعدية في جنوب غرب وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وخاصة للصائمين ونبهت من الغبار والأتربة، وتؤكد على الصائمين شرب المياه والسوائل بشكل كثيف قبل الفجر لضمان عدم فقدان المياه بالكامل من الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة بالسعودية