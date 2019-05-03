الارصاد تعلن حالة الطقس في مصر اليوم السبت 4/5/2019

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر السبت 4/5/2019 معبرة عن اعتدال حالة الجو على السواحل الشمالية ويكون مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد, ويكون الطقس حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة في المناطق الشمالية وتكون حركة الرياح معتدلة السرعة وتنشط فقط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

حالة البحر المتوسط

تكون الأمواج متوسطة المستوى حيث تكون معدل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

تكون حالة الأمواج في البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة حيث تبلغ الأمواج مترين إلى مترين ونصف وتكون الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة الصغرى العظمى القاهرة 16 30 شبين الكوم 15 29 طنطا 15 29 دمنهور 16 26 الاسكندرية 16 26 بلطيم 18 25 مطروح 15 24 السلوم 14 28 بورسعيد 18 23

دمياط 18 24 الزقازيق 16 29 الاسماعيلية 16 29 السويس 18 29 العريش 16 25 شرم الشيخ 21 32 الغردقة 21 33 الفيوم 18 31 أسيوط 16 22 أسوان 22 37

وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مرة أخري مع دخول شهر رمضان الكريم فتواجه جمهورية مصر العربية موجه من الحرارة الشديدة تصل ذروتها مع بداية شهر رمضان وتبدأ في الانحسار بداية من يوم الجمعة وتتجدد مرة أخرى في وسط رمضان.

حالة الطقس في المساء

يميل الطقس للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي ساعات الفجر وتكون الرؤية غير منضبطة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على المناطق الزراعية والطرق الزراعية.

الأرصاد تصدم المواطنين بإعلان حالة الطقس أول أيام رمضان

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