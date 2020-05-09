الارصاد: موجه حار تضرب البلاد بدءاً من منتصف الاسبوع الجاري ودرجة الحرارة تتخطى الـ 40

أعلن محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض مصر بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مايو 2020 لموجه حارة تتخطي فيها درجة الحرارة العظمي الـ 40 درجة في بعض المناطق، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب مناطق الجمهورية ، بارد ليلاً، ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تستمر تلك الموجه الحارة حتى نهاية الاسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

موجه حارة تبدأ من منتصف الاسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية الاسبوع :-

كشف الدكتور محمود شاهين بأنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمي بالقاهرة 37 درجة، وفي جنوب البلاد تصل درجة الحرارة العظمي ما بين 40 و41 درجة، وحالة الطقس المتوقعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين كالتالي :-

الاثنين 11 مايو 2020 :- يتوقع أن تكون حالة الطقس السائدة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس مائل للحرارة خلال النهار، بارد ليلاً، معتدل نهاراً على السواحل الشمالية الغربية شديد البرودة ليلاً، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية نهاراً، بارد في الليل، أما في شمال وجنوب الصعيد فحالة الطقس المتوقعة هو طقس حار خلال النهار، لطيف ليلاً.

ويمكن معرفة حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلبن من واقع البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية كما يلي: