الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عملت وزارة التضامن على التحول الرقمي نحو جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بهدف التسهيل عليهم للحصول على الخدمات المختلفة، ومما يبحث عنه الجميع، ويتم تقديمه كمساعدة للمواطنين، هو مساعدة تكافل وكرامة، والذي تقدمه الدولة كمساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، كما تعمل وزارة التضامن على رعاية الطلاب، وذلك بهدف الحصول على تعليم متميز، ولخلق مبدئ تكافؤ الفرص بين الجميع، حيث يكون الهدف دائمًا هو عدم شعور الطالب بحالة العجز أو الفقر، وكذلك تتم مساعدة المعاقين في الحصول على الكثير من الخدمات والمزايا المقدمة من خلال الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على تكافل وكرامة، والذين قاموا بتقديم الأوراق الخاصة بهم والتسجيل ضمن البرنامج، أن يتعرفوا من خلال الموقع الإلكتروني، والذي تم تفعيله من خلال الوزارة، عن الأسماء التي تم قبولها، حيث تتضمن تلك الخطوات ما يلي:

يتم الدخول أولًا للرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

يتم الضغط على الاستعلام عن بطاقات تكافل وكرامة.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به، والتي تتضمن كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

ثم يقوم بعد ذلك يتم الضغط على استعلام.

في النهاية سوف تظهر له النتائج الخاصة بكونه مستحق للمعاش أو لا من خلال وجود الاسم.

النتائج الخاصة بالشخص يمكن أن تتمثل في الآتي:

نوع البطاقة الخاصة بالشخص المستفيد، سواء كانت تكافل أو كرامة.

أيضًا تظهر حالة البطاقة إن كانت سارية، متجمدة، أو موقوفه، مع ذكر السبب سواء الخاص بتجميد البطاقة، أو إيقافها.

يمكن للشخص أن يتعرف على المبلغ المتاح له، وذلك في حالة الاستفادة من البرنامج، والقبول فيه.

معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في أن يتعرفوا على مدي استحقاقهم لتكافل وكرامة، الدخول علي الرابط الذي تم تخصيصه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة، حيث يتبين من خلاله كل ما يتعلق بالبطاقة الخاصة بالشخص، سواء كانت سارية، أو متوقفة، أو متجمدة.