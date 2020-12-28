الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi

يستحوذ رابط استعلام عن العلاوات الخمسة محركات البحث في الفترة الأخيرة رغبة من المواطنين في معرفة كل ما يخص هذا القرار، حيث تم إلغائها من قبل ولكن بعد قرار الهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي بصرفها بأثر رجعي فرح الكثير من المواطنين في الجمهورية، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن العلاوات الخمسة عبر السطور التالية تابعونا.

استعلام عن العلاوات الخمسة بالخطوات

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفرت إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمس لكافة المواطنين الراغبين في ذلك، حيث يُمكنك الاستعلام عبر الخطوات التالية وهي:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

إدخال كافة البيانات في الخانات الشاغرة والتأكد من صحتها.

كتابة رمز التحقق ثم الضغط على خانة الاستعلام سوف تظهر لك كافة المعلومات التي تخص العلاوات.

استعلام عن العلاوات الخمس

قامت الهيئة القومية الخاصة بالتأمين الاجتماعي بإتاحة رابط خاصة بها لكي تُمكن المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للاستعلام عن العلاوات بعد القرار الخاص بصرفها بأثر رجعي بعد إلغائها، وهذا القرار ادخل البهجة والسرور على نفوس جميع أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا عليها،والجدير بالذكر أن هذا القرار من أهم القرارات التي قامت بأخذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لكي تمنح المواطنين الذي لم يحصلوا على العلاوات حقهم بأثر رجعي.

موعد صرف معاش شهر يناير 2021

أعلن اللواء جمال عوض أنه من المقرر بدء الإستعداد على أعلى مستوى في كافة الفروع الخاصة بصرف المعاشات في جميع أنحاء البلاد، لصرف المعاشات في موعدها للمواطنين في محاولة لتخفيف العبء والزحام نظراً لما تشهده البلاد من ظروف مستجدة.