الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية جميع المحافظات

أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد موافقة البرلمان المصري بالأغلبية عل تلك التعديلات، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى بأن إدارة الهيئة وضعت جدول زمنى لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى داخل وخارج مصر وتم إقرارها كالتالى :

الناخبين داخل مصر : أيام السبت والأحد والاثنين 20 و 21 و 22 أبريل 2019

الناخبين خارج مصر : أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و 20 و 21 أبريل 2019

ودعت الهيئة الوطنية للإنتخابات كافة المصريين داخل وخارج مصر للمشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما أعلت الهيئة عن طريقة استعلام المواطنين عن لجانهم الإنتخابية خلال عملية الاستفتاء، وذلك عن طريق ثلاث طرق مختلفة وهى :

من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للإنتخابات حيث يقوم المواطن بإدخال رقمه القومى ليظهر له مكان المركز الانتخابى – والمحافظة – والقسم – والعنوان – ورقم اللجنة الفرعية – والرقم فى الكشوف الانتخابية – وتاريخ التصويت. من خلال الاتصال بالخط الساخن 141 ، والذى يمكنك الاتصال به من خلال التليفون المحمول أو الأرضي. عن طريق إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية sms لرقم 5151.



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