الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للاستفتاء علي الدستور 2019 .. بالرقم القومي

تشهد جمهورية مصر العربية اليوم حدث كبير وهو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019 والتي وافق عليها مجلس النواب بالإجماع ويستمر التصويت علي التعديلات الدستورية للناخبين مدة ثلاثة أيام متتالية بداية من السبت 20 أبريل حتي الأثنين 22 أبريل وذلك عبر اللجان الانتخابية المتواجدة في جميع المحافظات .

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح خاصية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف وذلك عن طريق الموقع الرسمي للهيئة وذلك تسهيلا علي الناخبين بدلا من الانتظار في صفوف الانتخابات والبحث عن رقم اللجنة والرقم في الكشوف الانتخابية للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع .

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم معرفة اللجنة الانتخابية والاستفتاء علي التعديلات الدستورية من خلال هذا الرابط رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

بعد الضغط علي رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ستظهر لك هذه النافذة

قم بوضع الرقم القومي المكون من 14 رقم واضغط علي استعلام وسيظهر لك مباشرة البيانات المطلوبة اسم اللجنة ومقر اللجنة ورقمك في الكشوف الانتخابية .

طريقة أخري للحصول علي رقم اللجنة الانتخابية

يمكنكم وضع الرقم القومي في التعليقات أسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم في الحال بالبيانات المطلوبة اسم اللجنة والرقم في الكشوف ومقر اللجنة .

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