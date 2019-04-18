الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 وطرق معرفة مكان لجنتك الانتخابية للإدلاء في التعديلات الدستورية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات نوفره لكم من خلال موقعنا، حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين خلال الفترة الحالية عن الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 والتي ستقام خلال اليومين القادمين للإدلاء في التعديلات الدستورية، والتي أجريت لأول مرة على دستور 2014.

هذا ويبحث الكثير من المواطنين كذلك عن إمكانية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التعديلات الدستورية 2019 في محافظات غير المحافظات التي يقبع فيها محل إقامتهم، وذلك بسبب إنتقالهم لظروف عمل أو غيره، كل هذا وكذلك طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 سنوفره لحضراتكم من خلال موقعنا.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 لجميع المواطنين المصريين يكون من خلال الموقع الإلكتروني التابع للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أتاحت للمواطنين إمكانية معرفة مكان اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الخاص بالمواطن والمكون من 14 رقم فقط، والاستعلام عن اللجنة الانتخابية لكل مواطن يكون من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

في البداية قم بالدخول على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

ستفتح أمامك نافذة بها مربع مخصص لإدخال الرقم القومي كما هو موضح.



قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، أو بالمواطن الراغب في الاستعلام عن لجنته الانتخابية.

اضغط في النهاية على استعلم

مواعيد انتخابات التعديلات الدستورية

سيتم عقد انتخابات التعديلات الدستورية على فترتين، الفترة الأولى ستكون خاصة بالمصريين خارج حدود البلاد، وهي الانتخابات التي سيتم عقدها خارج البلاد، أما بالنسبة للفترة الثانية ستعقد للمصريين داخل حدود البلاد، وتأتي مواعيد بدء الانتخابات كالتالي:

يوم 20/4/2019 ستبدأ انتخابات التعديلات الدستورية للمصريين خارج البلاد. يوم 22 و23 و24/4/2019 ستكون فترة انتخابات التعديلات الدستورية للمصريين في مصر.

انتخابات الوافدين

يقصد بالوافدين هنا هم المصريين ممن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في محافظات أخرى غير المحافظات التي تنتمي لها لجنتهم الانتخابية، حيث إشترط قديمًا على هؤلاء التقديم القيام بالتسجيل المسبق في المحكة الابتدائية والشهر العقاري، حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظات أخرى، ولكن أصبح يمكنهم الآن اللإدلاء بأصواتهم في محافظة أخرى دون القيام بتلك الإجراءات.

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