الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الرخصة عبر بوابة الحكومة المصرية.. طريقة الاستعلام وسداد قيمة المخالفة

تتوجه الحكومة إلى تطوير مختلف الخدمات الحكومية المتعددة باعتماد التقنية الإلكترونية ، وذلك ضمن إطار مواكبة التطور التكنولوجي في أنحاء العالم ، ومن بين تلك الخدمات، تم تطوير منظومة المرور ، بحيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الرخصة الخاصة بالسيارة ، سواء كان مالك أو سائق، بهدف توفير كل سبل الراحة والتسهيل على المواطنين بالحصول على الخدمة بأقل التكاليف ، والجهد ، والوقت، حيث بات ذلك متاحًا من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني، بعدة خطوات سهلة وسريعة، إضافة إلى إمكانية معرفة المخالفات من خلال وسيلة أخرى وهي إرسال وزارة الداخلية، رسالة نصية sms “احذر فأنت مخالف” على هاتف مالك السيارة المخالفة، موضحا فيها نوع المخالفة والغرامة المقررة لتسديدها، وفي هذه المقال استعراض لطريقة معرفة المخالفات المرورية وطرق سداد قيمتها.







الاستعلام عن المخالفات المرورية

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم رخصة السيارة







أتاحت بوابة الحكومة المصرية بالتعاون مع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات وخدمة سداد قيمتها في جميع محافظات الجمهورية، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني عبر الرابط التالي : خدمات المرور الإلكترونية

بعد الدخول هناك طريقتان للاستعلام عن المخالفات برقم رخصة السيارة وهما الأولى : حروف وأرقام حيث يوجد ثلاث مربعات مخصصة للأحرف على لوحة السيارة المعدنية، ومربع للرقم ، يتم إدخالهم ، والطريقة الثانية وهي أرقام فقط، حيث يتم كتابة رقم الرخصة في المربع المخصص لذلك، واختيار المحافظة المسجلة فيها السيارة ، إضافة إلى اختيار نوع الترخيص مثل ( ملاكي، أجرة، دراجة نارية، جرار زراعي …)

الضغط على زر إجمالي المخالفات، وخلال ثوان تظهر المخالفات المرتكبة.

طريقة دفع قيمة المخالفات المرورية

بعد أن استعلمت عن المخالفات المرورية بالخطوات آنفة الذكر ، يمكنك مباشرة ودون حاجة للتوجه إلى إدارات المرور لدفع الغرامات المقررة على المخالفة حسب قانون المرور ، أن تقوم بتسديد قيمتها من خلال خدمة فوري ، حيث بعد استلام الرسالة النصية عبر جوالك بتسديدها خلال فترة اقصاها 3 أيام.