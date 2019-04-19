الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى عبر بوابة دعم مصر وزارة التموين tamwin

وزارة التموين والتجارة الداخلية أدارة دعم مصر أطلقت خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى وذلك من اجل الاطلاع علي بيانات البطاقات التموينية الخاصة بجميع المواطنين المستفيدين من دعم الحكومة، وذلك عقب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والمستندات المطلوبة، حيث يمكن الاستفادة من تلك الخدمة إلكترونية في تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا من اجل تعديل رقم الهاتف المحمول بالموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصري، وذلك من اجل أن يستطيع أي فرد الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين الذكية.

موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية يشهد ضغط كبير الآن بسبب الأعداد الضخمة من الزيارات من قبل المصريين والمصريات بسبب تقديم تظلم لوزارة التموين عبر موقع دعم مصر للتظلمات بطاقة التموين، فلذا يجب علي المستفيدين الانتظار قليلا حتي يتم خروج جميع المواطنين من بوابة دعم مصر استعلام عن بطاقة التموين.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى

نرفق لمتابعي موقع كلمة دوت أورج رابط موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث البطاقات التموينية حتي يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن بطاقات التموين الجديدة والموقوفة بكل سهولة عن طريق استخدام الرقم القومي، حيث يقوم المستعلم بإدخال البيانات المطلوبة من اجل الاستعلام عن حالة البطاقة من خلال الرابط الالكتروني الموضح لحضراتكم بداخل هذه المقالة.

بوابة دعم مصر وزارة التموين tamwin

المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين ناشد جميع المواطنين المستفيدين من دعم مصر، الدخول علي موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية الرسمي من اجل الاستعلام الأفراد عن بطاقة التموين للتعرف علي موعد صرف السلع التموينية والخبز وذلك بعد أن يقوم المستفيد باستكمال وتعديل بيانات البطاقة التموينية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بوابة الدعم تقوم بمراجعة تصحيح الأخطاء الآن وسوف يتم الإعلان عن نتيجة تظلمات بطاقات التموين خلال الأيام القليلة المقبلة، حتي تقوم الوزارة بإعادة جميع المحذوفين من دعم مصر عبر شبكة الإنترنت، حيث يمكن الدخول علي رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين الآن من اجل رفع المستندات المطلوبة من اجل إرسال الطلبات للجان المختصة للمراجعة التظلم الخاص بك بالرقم القومي.

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