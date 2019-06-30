من هنا .. الاستعلام عن تنسيق التمريض 2019 بعد الشهادة الإعدادية

أصبح الاهتمام منصب في هذه الفترة على تنسيق التمريض وخاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠١٩، حيث أصبح دخول الطلاب لمدارس التمريض في العديد من المحافظات شغلهم الشاغل، وهذا الأهتمام الذي جعلهم يتساءلون عن تنسيق الثانوي التمريض للالتحاق بها وكيفية الالتحاق، والجدير بالذكر إنه لم يتم تجديد مجموع الالتحاق بمدارس التمريض ولكن المتوقع ألا تتعدى النسبة عن ٧٠٪ من النتيجة الإعدادية.

انتهت بعض المحافظات من وضع تنسيق التمريض بعد المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020، ومن المقرر بدء الدراسة في شهر سبتمبر القادم، يذكر أن يمكن للطلاب الالتحاق بكلية التمريض بعد ثانوي التمريض وذلك من خلال تحقيق مجموع معين يؤهله للقبول بكلية التمريض.

شروط مدارس التمريض 2019

هناك بعض الشروط لمن يرغب في التنسيق على مدارس التمريض بالمحافظات والتي توضح منها ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول في مدرسة التمريض.

لا تقل الدرجة في اللغة الانجليزية عن 45 درجة.

أما شروط السن للقبول في مدارس التمريض العادي فهي من سن 15 وحتى 18 سنة.

كيفية التقديم في مدارس التمريض 2019

للراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض العادي، علي الطلاب الراغبون في الالتحاق بمدارس التمريض إحضار جميع المستندات المطلوبة بعد استيفاء للشروط، والحصول علي الحد الأدني للقبول، عليهم التوجه الي مقر للمدرسة وفي حالة عدم معرفة العناوين الخاصة بمدارس التمريض بكل المحافظات فعليهم الذهاب إلي إحدي المستشفيات التابعة للمنطقة لمعرفة أماكن المدارس داخل المنطقة والمحافظة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض بكل المحافظات

هناك مجموعة من الأوراق والتي يجب إحضارها وهى من المستندات الأساسية للطلاب كما يلي: