الاستعلام عن جاهزية جواز السفر القنصلية المصرية، كيف تستعلم برقم الإيصال للتجديد أونلاين 2022

يمكن لمقدم الحصول على جواز سفر بالإصدار او التجديد الاستفادة من الإستعلام عن جاهزية جوازه برقم الإيصال، الإستعلام برقم الإيصال هي خدمة تقدمها القنصلية المصرية بالخارج، وفي الكويت، وتمكن من خلال إدخال رقم الإيصال تتبع حالة الجواز عبر الأنترنت من خلال أيقونات الموقع الرسمي للقنصلية المصرية على أراضي دولة الكويت، جدير بالذكر ان موقع القنصلية المصرية وهو www egyconskwt com قد أتاح العديد من خدمات الاستعلام المختلفة الأخرى كالاستعلام عن جاهزية الفيش ضمن التسهيل للحصول على الوثائق الرسمية وإجراء الاستعلام عنها قبل حجز موعد على نفس الموقع لاستلامها من موظفي السفارة.

الاستعلام عن جاهزية جواز السفر القنصلية المصرية بالكويت

يقوم العديد من الأشخاص بإجراء تجديد جواز السفر المصري وباستخدام رقم الايصال المستلم لهذه المعاملة من السفارة المصرية يمكنهم الاستعلام للتأكد من جاهزية الجواز المصري أونلاين، وفيما يلي بعض الأساليب المقترحة لهذا الإستعلام:ـ

افتح موقع السفارة المصرية بالكويت من خلال الرابط المرفق.

قم باختيار خدمة الاستعلام المطلوبة من الخدمات الالكترونية وهي الاستعلام عن جاهزية جواز السفر

بمجرد الضغط على الخيار السابق وهو الإستعلام سيطلب منك إدخال رقم الإيصال

كما هو الحال مع طلب الإستعلام عن جواز السفر سيتوجب إدخال رقم الإيصال المكون من 8 أرقام المدون أسفل الباركود بوصل الاستلام

مطابقة الرمز المرئي الموجود في المربع عن طريق إدخاله في الخانة المعّدة له من أجل التحقق ومواصلة عملية الاستعلام

الضغط على إرسال

وهكذا سيتم الاستعلام الالكتروني بواسطة رقم الإيصال كما ذكرّ عن جاهزة جواز السفر القنصلية المصرية بالكويت بنجاح.

رابط الإستعلام عن جاهزية جواز السفر

يمكن الإنتقال الى رابط الإستعلام من هنا الذي وفرته القنصلية المصرية على موقعها الرسمي، وبمجرد الدخول على هذا الرابط يمكن بدء الاستعلام عن جاهزية جواز السفر من خلال أيقونات الاستعلام في الشاشة الرئيسية للخدمات الالكترونية وذلك ممكنا بإدخال رقم الايصال كما وضحته الفقرات السابقة، للاستفادة من البحث عن وضع الجواز الخاص بك من ناحية الجاهزية.