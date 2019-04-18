يشغل بال الكثير من المستفيدين من الدعم الحكومي المصري مواعيد صرف بطاقة التموين، حيث يمكن من خلال خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين التعرف علي عدد الأفراد عن طريق استخدام الرقم القومي من خلال الموقع الالكتروني لدعم مصر، حيث أطلقت وزارة التموين المصرية هذا الموقع حتي يستطيع جميع الأشخاص المستفيدين من إضافة المواليد وتحديث البيانات وغيرها من الخدمات الالكتروني حتي يتمكن محدودي الدخل الحصول علي الدعم الحكومي بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط خدمة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين بالرقم القومى حتي يتمكن الجميع من الاستعلام بالرقم القومى عن بطاقة التموين بكل سهولة ويسر فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

نوضح لجميع متابعي موقع كلمة دوت أورج طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي حتي يتمكن جميع المستفيدين والمستفيدات من معرفة صرف دعم الخبز والسلع التموينية، واليكم كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الإفراد من خلال الخطوات الموضحة لحضراتكم عبر النقاط التالية علي النحو التالي.

زيارة موقع دعم مصر لأضافه المواليد وتعديل أفراد الأسرة من ثم.

من ثم. إدخال البيانات المطلوبة بالحقول الفارغة

كتابة الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية بالخانات المخصصة من ثم.

النقر علي أيقونة بحث.

ظهور نتيجة بحث خدمة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين الذكية.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات بالحقول الفارغة في موقع الحكومة الإلكترونية وزارة التموين دعم مصر سوف يظهر لكم حالة البطاقة التموينية الخاصة بكم، حيث يمكن تقديم تظلم التموين عبر رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg، وذلك من اجل أن يستطيع جميع الغير مقبولين العودة مرة اخري في منظومة الخبز والتموين.

الاستعلام عن بطاقات التموين الموقوفة

المتحدث باسم وزير التموين والتجارة الداخلية اكد بانه يمكن لجميع المواطنين المحذوفين بتقديم تظلم عبر موقع الإلكتروني لدعم مصر وزارة التموين التظلمات، حيث تجدر الإشارة بان الموقع الرسمي للوزارة هو الوحيد الذي يقبل طلبات تظلم التموين وان استقبال الطلبات مازال مفتوح ولن يتم أغلاق التقديم حتي الآن.

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