الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق دفع الفاتورة

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وخطوات الاستعلام عنها من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات “we” الخاص بالاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي مع التوضيح بالصور مع الشرح عن كيفية القيام بخدمة الاستعلام عن الفاتورة.

ويمكن لمشتركي شركة المصرية للاتصالات تنفيذ هذه الخطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي التي تصدر كل 3 شهور، فاتورة شهر يناير، فاتورة شهر أبريل، فاتورة شهر يوليه، فاتورة شهر أكتوبر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون

– يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال الدخول على رابط شركة المصرية للاتصالات

– اتبع التعليمات المطلوبة منك حيث يتم إدخال كود المنطقة (كود المحافظة التابع لها التليفون) ثم إدخال رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته

– ثم الضغط على زر “اظهر الفواتير”

ستظهر لكم فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل وكذلك فواتير التليفون السابقة

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك سداد فاتورة التليفون الارضي عبر عدة طرق:

– سداد الفاتورة باستخدام البطاقات الإئتمانية مثل (فيزا – ماستر كارد) عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني الخاص موقع الشركة المصرية للاتصالات “we”

– الدفع عن طريق السنترالات

– الدفع عن طريق موقع فوري (Fawry) أو من أي ماكينة أو منفذ يقدم خدمات “فوري”

– خدمة الدفع من خلال “البريد المصري”

مدة السماح قبل سداد فاتورة التليفون الأرضي

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم فترة سماح قبل فصل الخدمة بشكل نهائي عن المستخدم ويتم احتسابها كالتالي:

فترة السماح: شهر من تاريخ إصدار الفاتورة حيت يتم إتاحة خدمة الارسال والاستقبال

فترة الإستقبال: شهر من تاريخ إنتهاء فترة السماح حيث يتم إتاحة خدمة الإستقبال فقط

الرفع المؤقت: تبدأ من إنتهاء فترة الإستقبال حيث يتم رفع الخدمة مؤقتا مع إضافة مصروفات إدارية

تقديم شكاوى المصرية للاتصالات

شركة المصرية للاتصالات تتيح لعملائها خدمة استقبال الشكاوي، حيث يمكن لمن لديه شكوى بخصوص خدمة التليفون الأرضي أو شكوى بخصوص فاتورة التليفون الارضى ، وذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات، المخصص لاستقبال شكاوى العملاء، ويمكن الاتصال بالدعم الفنى على الارقام الاتية 111 أو 197777

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