الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019.. خطوات تسديد فاتوة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدارها فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، وبهذا يستطيع المشتركين تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي الثابتة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الاتصالات المصرية، كما تتيح الشركة لمشتركيها آلية الدفع الإلكتروني المختلفة من خلال الخدمات والمميزات التي تقدمها الشركة الرائدة لمستخدميها، وأيضاً بإمكان المشتركين الاستفسار عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم الدليل 140.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي أو شهرية، كما تتيح من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت الفرصة لمشتركيها للاستعلام عن فواتيرهم وسداد فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال موقعها billing.te.eg/ar-e

الشركة المصرية للاتصالات تعد من أكبر الشركات في مصر التي توفر لعملائها ومشتركيها العديد من المزايا المختلفة، ومن منطلق حرصها الشديد على راحة مشتركيها توفر لهم إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وتسديد الفواتير بشكل إلكتروني عبر موقعهم الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

خطوات تسديد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019: