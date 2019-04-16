الآن يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم لشهر ابريل 2019 وذلك من خلال رقم التليفون الخاص بكم، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون بطريقة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، وتمكن المصرية للاتصالات العملاء من سداد فاتورة التليفون الأرضي بطرق إلكترونية مختلفة، تسهيلا على العملاء المشتركين في المصرية للاتصالات من عمليات السداد الإلكترونية، ويمكنكم ايضاً الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم بترك تعليق أسفل المقالة بالرقم الخاص بكم، مع ضرورة ترك مفتاح المحافظة، وسوف يتم الرد عليكم فورياً بتفاصيل فاتورة التليفون الأرضي المستحقة لديكم، حتى يتمكن العميل من معرفة الفواتير المستحقة عليه، وإجراء عملية السداد حفاظاً على عدم انقطاع خدمة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم

يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالرقم عن طريق الدخول على موقع المصرية للاتصالات مباشرة (billing.te.eg) ثم كتابة كود المحافظة، ويليه رقم التليفون الأرضي الخاص بكم، ثم الضغط على اظهر الفواتير، ويمكن الموقع الاستعلام عن فاتورة التليفون برقم الحساب ورقم التليفون وكذلك الاستعلام عن الرقم الجديد، وفي حالة الرغبة في عملية سداد فاتورة التليفون الأرضي يمكنكم اجراء السداد الإلكتروني من خلال بوابات الدفع الإلكترونية التي تحددها المصرية للاتصالات عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها.

يأتي هذا بحرص المصرية للاتصالات من إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الكترونياً، بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات برقم التليفون.

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