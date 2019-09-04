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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر
أخبار مصر

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء

بواسطة هاجر 0


يسعى الكثيرين من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر بعد الحديث الدائر عن زيادة أسعار الكهرباء لهذا الشهر، فيبحث المواطنون عن سب معرفة الزيادة بالأسعار، حيث صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن الزيادة في أسعار الكهرباء، وتم الإعلان عن فاتورة الكهرباء التي تقدر الشرائح المحددة من استهلاك المنازل والمصانع والمحلات والقطاعات الخدمية المختلفة.



وأكد شاكر على أن الأسعار تتم وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، هذا وقد أعلنت الوزارة عن خدمة جديدة من أجل الاستعلام عن كشف الحساب الشهري بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة كما بإمكانك سداد فاتورة الكهرباء عبر خدمة فوري أو بالماستر كارد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر



وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر الحالي ومعرفة القيمة المقدرة وخاصة بعد رفع الدعم عن بعض الشرائح بشكل نهائي قم بالتالي:

  • الولوج للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء بمصر.
  • اختر تبويب الخدمات ومنه اختر الاستعلام عن الفواتير.
  • ثم قم باختيار المنطقة التي تتبع لها شركة الكهرباء.
  • ثم اختر المحافظة ونوع الفاتورة (منزلية وتجارية، قوى محرك خاص، كبار مشتركين)
  • اسم صاحب العداد رباعي
  • ورقم العداد.
  • والمنطقة السكنية التابع لها.
  • وسوف تظهر لك الفاتورة المقدرة عليك.


شرائح الكهرباء والزيادات الجديدة

الشريحة السعر قبل الزيادة لكل كيلو السعر بعد الزيادة لكل كيلو
من الصفر حتى 50 كيلو22 قرش30 قرش
من 51-100 كيلو30 قرش40 قرش
من 101-200 كيلو36 قرش50 قرش
من 201-350 كيلو70 قرش82 قرش
من 351-650 كيلو90 قرش100 قرش
من 651-1000 كيلو135 قرش140 قرش
من 0-1000كيلو145 قرشتحجب من الحصول على الدعم


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هاجر

    كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على ماجستير الإعلام قسم الصحافة أحب الكتابة العلمية والتقنية والخبرية



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