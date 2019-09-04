الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء
يسعى الكثيرين من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر بعد الحديث الدائر عن زيادة أسعار الكهرباء لهذا الشهر، فيبحث المواطنون عن سب معرفة الزيادة بالأسعار، حيث صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن الزيادة في أسعار الكهرباء، وتم الإعلان عن فاتورة الكهرباء التي تقدر الشرائح المحددة من استهلاك المنازل والمصانع والمحلات والقطاعات الخدمية المختلفة.
وأكد شاكر على أن الأسعار تتم وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، هذا وقد أعلنت الوزارة عن خدمة جديدة من أجل الاستعلام عن كشف الحساب الشهري بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة كما بإمكانك سداد فاتورة الكهرباء عبر خدمة فوري أو بالماستر كارد.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر
وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر الحالي ومعرفة القيمة المقدرة وخاصة بعد رفع الدعم عن بعض الشرائح بشكل نهائي قم بالتالي:
- الولوج للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء بمصر.
- اختر تبويب الخدمات ومنه اختر الاستعلام عن الفواتير.
- ثم قم باختيار المنطقة التي تتبع لها شركة الكهرباء.
- ثم اختر المحافظة ونوع الفاتورة (منزلية وتجارية، قوى محرك خاص، كبار مشتركين)
- اسم صاحب العداد رباعي
- ورقم العداد.
- والمنطقة السكنية التابع لها.
- وسوف تظهر لك الفاتورة المقدرة عليك.
شرائح الكهرباء والزيادات الجديدة
|الشريحة
|السعر قبل الزيادة لكل كيلو
|السعر بعد الزيادة لكل كيلو
|من الصفر حتى 50 كيلو
|22 قرش
|30 قرش
|من 51-100 كيلو
|30 قرش
|40 قرش
|من 101-200 كيلو
|36 قرش
|50 قرش
|من 201-350 كيلو
|70 قرش
|82 قرش
|من 351-650 كيلو
|90 قرش
|100 قرش
|من 651-1000 كيلو
|135 قرش
|140 قرش
|من 0-1000كيلو
|145 قرش
|تحجب من الحصول على الدعم