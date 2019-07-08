الاستعلام عن فاتورة المياه شهر يوليو عبر الموقع الرسمي لجميع المحافظات

الاستعلام عن فاتورة المياه يسعى إليها كل مواطن لتسديد فواتيره رغم ارتفاع الأسعار الذي شهده شهر يوليو لكن لا يستغني أي منزل أو محل عن استعمال المياه وارتفاع الأسعار ليس في المياه فقط بل طال الكهرباء والمياه والغاز والبنزين، وذلك بعد تقليل الدعم الحكومي تباعاً عاماً بعد عام، جعل المواطن مهتم بــ الاستعلام عن الفواتير عبر الإنترنت والدخول على رابط البوابة الإلكترونية للدولة المصرية، ويمكن الدفع على الإنترنت باستخدام خدمة فوري المنتشرة في كل أنحاء مصر.

الاستعلام عن فاتورة المياه.

على الرغم من غلاء المعيشة إلا أن التحسن في الخدمات اليومية ملحوظ وواضح لكافة المستويات، حيث تعمل الحكومة جاهدة على تحسين الخدمات للمواطنين لكافة حياته المعيشية والبنية التحتية ومن أمثلة التطور سهولة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث قامت الشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي بتدشين هذه الخدمة، وذلك طبقاً للخطوات التالية:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه.

إحضار إيصال مياه الشرب القديم.

الدخول على موقع خدمة الإستعلام التابعة للشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي.

فتح الرابط للاستعلام عن فاتورة شهر يوليو الحالي

لتظهر كافة شركات الشرب التي تحصل الفواتير على مستوى الجمهورية

اختيار شركة المياه والصرف الصحي التابع لها, كما يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الغاز خطوات تسديد الفاتورة عبر موقع الشركة الإلكتروني

كتابة كل البيانات المطلوبة من واقع الإيصال القديم الذي تم إحضاره من قبل.

كتابة كل البيانات المطلوبة من واقع الإيصال القديم الذي تم إحضاره من قبل. وسوف تظهر الفاتورة على الفور، ويمكن الدفع كذلك عبر الانترنت.

روابط الاستعلام عن فاتورة المياه في العديد من المحافظات