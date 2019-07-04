الاستعلام عن فاتورة النت ودفع الفاتورة أون لاين عن طريق my tedata

الاستعلام عن فاتورة النت عن طريق تي داتا الكثير من المواطنين المصريين يبحثون علي شبكة الأنترنت عن كيفية الاستعلام عن فاتورة النت ودفع الفواتير أون لاين. وفي خلال هذا المقال الأتي سوف نقوم بشرح كيفية عمل استعلام عن فاتورة النت أونلاين ودفع الفاتورة من خلال محفظة فودافون كاش أو من خلال فيزا الحساب البنكي بكل سهولة. يجب عليكم الدخول ألي موقع تي اي داتا اونلاين عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل وتسجيل حساب جديد وعمل تأكيد للحساب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بكم. وهناك طريقة أخري وهي عمل استعلام عن طريق شات خدمة العملاء أو الاتصال علي رقم 111.
الاستعلام عن فاتورة النت TE DATA
- الدخول إلي موقع تي داتا الالكتروني والتحدث مع خدمة العملاء عن طريق اللا يف شات.
- أو الاتصال علي رقم تي داتا 111.
- الدخول علي الحساب الإلكتروني الخاص بكم علي موقع تي داتا.
- الضغط علي استعلام عن الفواتير سوف تظهر لكم المدة الباقية في الاشتراك وكيفية السداد.
دفع فاتورة النت
- الذهاب إلي مراكز خدمة فوري أو احد مراكز تي داتا ودفع الاشتراك.
- الدفع أونلاين من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لتي داتا.
- الضغط علي سداد الفواتير.
- عمل فيزا كارت من محفظة فودافون كاش مسبقة واستخدام رقم الكارت السري في خلال 24 للدفع الإلكتروني.
- أو من خلال استخدام ماستركارد أو الحساب البنكي فون كاش.
- ملحوظة يجب إدخال اسم المشترك باللغة الانجليزية من اجل تجديد الاشتراك.
- بعد انتهاء دفع فاتورة النت سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال وعلي البريد الإلكتروني ويمكنكم طباعته.
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