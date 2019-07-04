الاستعلام عن فاتورة النت ودفع الفاتورة أون لاين عن طريق my tedata

الاستعلام عن فاتورة النت عن طريق تي داتا الكثير من المواطنين المصريين يبحثون علي شبكة الأنترنت عن كيفية الاستعلام عن فاتورة النت ودفع الفواتير أون لاين. وفي خلال هذا المقال الأتي سوف نقوم بشرح كيفية عمل استعلام عن فاتورة النت أونلاين ودفع الفاتورة من خلال محفظة فودافون كاش أو من خلال فيزا الحساب البنكي بكل سهولة. يجب عليكم الدخول ألي موقع تي اي داتا اونلاين عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل وتسجيل حساب جديد وعمل تأكيد للحساب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بكم. وهناك طريقة أخري وهي عمل استعلام عن طريق شات خدمة العملاء أو الاتصال علي رقم 111.

الاستعلام عن فاتورة النت TE DATA

الدخول إلي موقع تي داتا الالكتروني والتحدث مع خدمة العملاء عن طريق اللا يف شات.

أو الاتصال علي رقم تي داتا 111.

الدخول علي الحساب الإلكتروني الخاص بكم علي موقع تي داتا.

الضغط علي استعلام عن الفواتير سوف تظهر لكم المدة الباقية في الاشتراك وكيفية السداد.

دفع فاتورة النت