الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب عن طريق الموقع الإلكتروني

نقدم لمتابعي موقع كلمة دوت أورج خدمة استعلام عن فاتورة مياه الشرب عبر الموقع الإلكتروني لشركة لمياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية، حيث يمكن لجميع المصريين الاستعلام إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة القريب من منطقتك، حيث خصصت الشركة موقع إلكتروني يمكن من خلاله التعرف على قيمة الفاتورة الشهرية وأيضا احتساب الاستهلاك عن طريق أله حاسبة متطورة يمكن من خلالها إدخال القراءات المسجلة على كافة العدادات لمعرفة قيمة الفاتورة القادمة من الشهر الجديد.

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب

سأوضح لحضراتكم طرق الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب والصرف الصحي حتى تستطيع كل أسرة حساب القيمة من أجل دفعها إلكترونياً عن طريق خدمة فوري الإلكترونية أو من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة المعتمدة، فى البداية يجب على المستعلم الدخول على الموقع الإلكتروني على الرابط التالى كما هو موضح بالنقاط التالية على النحو التالي.

الدخول علي موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الرسمي .

. من ثم الدخول على خدمة احسب فاتورتك بنفسك.

من ثم اختيار نوع النشاط.

إدخال القراءة الحالية.

إدخال القراءة السابقة.

تحديد عدد الوحدات سواء كان عقار أو شقة.

تحديد حالة الصرف الصحي سواء كان خدوم أو غير ذلك.

عقب إدخال البيانات السابقة بعدها سوف يظهر لكم نموذج الفاتورة فى الصفحة التالية وبها بعد الحقول الفارغة والتى من خلالها تقوم بتحديد كمية المستهلكة وإدخال بعض القيم فى باقي الخانات حتي يظهر لكم نتيجة خدمة استعلام عن فاتورة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل تفصيلي، وهنا قد نكون وصلناه إلى نهاية شرحنا لهذه الخدمة الإلكترونية ففى حالة وجود أى استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم على الفور.