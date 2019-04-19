الاستعلام عن لجنتك الانتخابية فى استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن بدء التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية بدءاً من يوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 وحتى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام، ونعرض فى التقرير التالى طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية فى استفتاء الدستور 2019.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية فى استفتاء الدستور 2019

كما قامت اللجنة الوطنية للانتخابات بتفعيل خاصة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية وكذلك رقمك فى اللجنة من خلال استخدام الرقم القومي وذلك تسهيلاً على المواطنين خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات على الرابط الخاص بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

وكان مجلس النواب المصري برئاسة المستشار على عبد العال قد وافق بصفة نهائية يوم الثلاثاء 16 أبريل على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء نداءً بالاسم بعد مناقشات استمرت لمدة 10 ساعات ووافق على التعديلات الدستورية 531 نائب من إجمالي 554 نائب شاركوا فى الجلسة العامة، ورفض 22 نائب التعديلات الدستورية وقد امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وقد قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية بناء على نص المادة رقم 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بخصوص اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد الاستفتاء حيث تنص المادة على “أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها”.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد التى توافق أيام 19، 20، 21 أبريل للاستفتاء للمصريين بالخارج، وتحديد أيام السبت والأحد والاثنين التى توافق 20 ، 21، 22 أبريل لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية.

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