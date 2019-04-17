نوضح كيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019 من موقع الهيئة العليا للانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين من خلال الرقم القومي التعرف على مكان ورقم اللجنة الانتخابية الخاصة بالمواطن، والتي يستطيع من خلالها المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور، حيث هناك العديد من المواطنين لا يعرفون مقر اللجنة الانتخابية، وقد يتغير مكان اللجنة الانتخابية بتغير السنوات، ولهذا قبل الخروج للاستفتاء على تعديلات الدستور يجب أن يعرف المواطن اين سيدلي بصوته للاستفتاء على تعديلات الدستور، من خلال اجراء الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، عبر الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات ومن المقرر ان موعد الاستفتاء على الدستور في يوم الاثنين 22 أبريل ويستمر حتى 24 أبريل.

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي – الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكنكم اجراء الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، وذلك بالدخول على رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg) ثم كتابة الرقم القومي وإجراء عملية الاستعلام، وسوف يظهر بيان كامل يوضح مكان اللجنة الانتخابية وكذلك رقم اللجنة الفرعية للتصويت، ورقم المواطن في الكشوف الانتخابية، وسوف يظهر البيان كالآتي:

الرقم القومي (———-) له حق الانتخاب

بيانات اللجنة الانتخابية

مركزك الإنتخابي عنوان مقر اللجنة الانتخابية المحافظة اسم المحافظة مركز المركز العنوان تفاصيل العنوان رقم اللجنة الفرعية (الرقم) رقمك في الكشوف الانتخابية (الرقم) تاريخ التصويت ————

حيث تم تفعيل خاصية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يمكن باستطاعة الجميع ان يتعرف على مقر لجنته الانتخابية، ومعرفة اين سيقوم بالتصويت على التعديلات الدستورية 2019.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر صحفي توضح فيه موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوضح الجدول الزمني المخصص لذلك، حيث أصدر مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان عنه، القرار رقم 26 لسنة 2019، والذي تضمن موعد الاعلان عن موقع الاستفتاء على بعض التعديلات الدستورية كما يلي:

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج مصر في يوم الجمعة والسبت والأحد الموافق (19 /20 /21 ) ابريل 2019.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر في يوم (السبت والأحد والاثنين الموافق (20 / 21 / 22/) ابريل 2019.

وعليه فإنه بات الآن لجميع المواطنين الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي لإجراء الاستفتاء على بعض مواد الدستور 2019.

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