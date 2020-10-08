الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي

منحة العمالة غير المنتظمة، والتي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للعمالة المتضررة من تفشي فيروس كورونا والتي تقدر بـ 500 جنيه شهريا عن طريق وزارة القوي العاملة، من أهم الموضوعات بحثا في مصر خاصة وأنها تهم قطاع كبير من الشباب.

التسجيل في ممنحة العمالة غير منتظمة

وفرت وزارة القوي العاملة عبر موقعها الرسمي رابطا لتسجيل البيانات وتعديلها لمنحة العمالة الغير منتظمة، وكذلك الاستعلام عنها بادخال الرقم القومي واسم المواطن الثلاثي، بعد توجيهات الرئيس السيسي بمد صرفها لأخر العام بواقع 3 شهور إضافية.

وأرسلت وزارة القوي العاملة اليوم الخميس، رسالة إلى المسلجين من خلال رقم 2030 لتحديث بياناتهم والتسجيل بدء من اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، وتضمنت: السادة الأفاضل نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر من أجل لتحديث يرجى الدخول على رابط وزارة القوى العاملة أو رابط العمالة المتضررة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة على موقعها خطوات التسجيل على النحو التالي: