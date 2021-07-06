الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التي أنهى الطلبة الاختبارات الخاصة بها ويتم الآن تصحيح الأوراق والعمل على رصد الدرجات تمهيداً للإعلان عن النتائج، وقد أدى طلبة الدبلومات الفنية في أقسامها الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي اختبارات نهاية العام الورقية وبالحضور في المدارس وفق مجموعة من الإجراءات احترازية اللازمة لحماية الطلبة، ويتم الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتمكن الطلبة من متابعة ظهور النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية بجميع أقسامها ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

الانتقال إلى نتائج الدبلومات الفنية.

الدخول على صفحة النتيجة وتحديد القسم والإدارة التعليمية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على استعلام.

إجراءات موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية

تم التنويه من قبل وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات التي تتم في الفترة الحالية والمتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية بأقسامها” زراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي” بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات على مستوى الجمهورية.