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الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم

بواسطة عزت محمد
الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التي أنهى الطلبة الاختبارات الخاصة بها ويتم الآن تصحيح الأوراق والعمل على رصد الدرجات تمهيداً للإعلان عن النتائج، وقد أدى طلبة الدبلومات الفنية في أقسامها الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي اختبارات نهاية العام الورقية وبالحضور في المدارس وفق مجموعة من الإجراءات احترازية اللازمة لحماية الطلبة، ويتم الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

1 الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021
2 إجراءات موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتمكن الطلبة من متابعة ظهور النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية بجميع أقسامها ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

  • التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.
  • الانتقال إلى نتائج الدبلومات الفنية.
  • الدخول على صفحة النتيجة وتحديد القسم والإدارة التعليمية.
  • كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على استعلام.
الاستعلام عن نتائج الدبلومات
الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2021

إجراءات موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية

تم التنويه من قبل وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات التي تتم في الفترة الحالية والمتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية بأقسامها” زراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي” بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات على مستوى الجمهورية.

  • تجري حاليا عمليات تصحيح الاختبارات الخاصة بالطلبة في مرحلة الدبلوم الفني على مستوى الجمهورية، وتقوم لجان المتابعة بتجميع ورصد الدرجات.
  • تعمل لجان الإشراف على متابعة سير عمليات التصحيح ومراعاة الدقة حتى لا يتم ظلم أحد الطلبة،
  • بعد الانتهاء من التصحيح والتجميع ورصد الدرجات في كافة المواد يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي.
  • يتم رفع النتائج على منصة الوزارة ومركز المعلومات التابع لها على شبكة الإنترنت.
  • يتمكن الطلبة من الاستعلام عن النتائج في موعد أقصاه يوم 29 من شهر يوليو 2021، عبر موقع الوزارة.
عزت محمد

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