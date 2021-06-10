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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس في محافظات مصر moe.gov.eg

بواسطة مى صالح
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في مصر

بعد انتهاء طلاب المرحلة الإعدادية في مصر من اختبارات الفصل الدراسي الثاني والتي تمت على أكمل وجه مع الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة للحفاظ على سلامة الطلاب، ينتظر الطلبة والطالبات في كافة محافظات مصر اعتماد النتيجة والإعلان عنها والتي من المفترض أن تكون في القريب العاجل، إليكم في السطور القادمة نوضح كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس في محافظات مصر المختلفة.

1 الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021
2 موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 

عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية يتمكن جميع الطلبة والطالبات في مصر من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية باتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  • ثم يتم الدخول إلى أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية 2021.
  • بعدها تظهر لك خانة يُرجى كتابة بها رقم الجلوس.
  • ثم اختار الفصل الدراسي الثاني.
  • اضغط على عرض الدرجات، حتى تظهر لك كافة درجات المواد الدراسية للشهادة الاعدادية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لمحافظات مصر المختلفة تباعًا في كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم والقليوبية ومحافظات جنوب مصر وكفر الشيخ وبورسعيد وسيناء وغيرها من المحافظات، وهذا بعد الانتهاء من كافة أعمال المراجعة والتصحيح، حيث يتم رفع النتيجة أون لاين بعد الإعلان عن النتيجة.

مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

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