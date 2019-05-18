الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي telecom egypt أبريل 2019 أنظمة Indigo Plus الشهرية وأكواد وعروض شبكة المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 التي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات يوم الإثنين، 15 أبريل، وتدعو الشركة المشتركين من عملائها دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي للاستهلاك المنزلي والتجاري في المهلة المحددة بدون غرامة والتي تبدأ من 15 أبريل 2019 وحتى 15 مايو، وتجدر الإشارة إلى أن طرق دفع فاتورة التليفون متعددة، وذلك لراحة عملاء الشركة، كما يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة أبريل 2019 بعدة طرق أيضا سنستعرضها معكم من خلال هذا التقرير، ومع تحميل الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر أبريل على موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني الرسمي، تزايد البحث عن الفاتورة بشكل هائل.

ويمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات “WE” دفع وسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019، عن طريق السداد الإلكتروني على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، كما توجد عدة طرق للسداد الإلكتروني التي عملت الشركة على توفيرها للمشتركين بخدمة التليفون الأرضي، ومن الجدير بالذكر أن فواتير التليفون الأرضي تصدرها الشركة كل ثلاث شهور “ربع سنوية” في منتصف شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019

وفرت شركة المصرية للاتصالات “WE” طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 من خلال موقعها الرسمي ويمكن معرفة قيمة الفاتورة برقم التليفون أو رقم الحساب بكل سهولة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط للدخول

قم باختيار كود مفتاح المحافظة التي يوجد بها خط التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته

ادخل رقم التليفون في المكان المخصص كما في الصورة التالية ثم اضغط على أيقونة أظهر الفواتير

أو ادخل رقم الحساب في حال كان الاستعلام برقم الحساب واضغط أظهر الفواتير

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال الاتصال برقم الاستعلام عن فاتورة التليفون وهو الرقم المختصر 111 ويتم الاتصال فقط من أي تليفون أرضي.

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

مسلسل الخدمة كود الاستعلام وتفعيل الخدمة 1 خدمة الاستعلام عن الرصيد *322# 2 خدمة شحن الرصيد *555*الرقم السري# 3 خدمة معرفة رقم الهاتف *688# 4 خدمة تحويل الرصيد لرقم آخر *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 5 خدمة سلفني شكرا *04# 6 خدمة كلمني شكرا *515*رقم الهاتف# 7 خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . 8 خدمة الاستعلام عن الاستخدام *414#

خدمات وخواص المصرية للاتصالات لعملاء التليفون الأرضي

دخلت الشركة المصرية للاتصالات عصر العالمية بتقديم كل جديد لعملائها المشتركين بخدمة التليفون الأرضي، وتسعى الشركة جاهدة لتصبح من أفضل الشركات العالمية بما تقدمة من خدمات استطاعت خلال الفترة الماضية أن تنال رضاء وثقة عملائها، وعن الخدمات والخوات التي تقدمها الشركة فهي كالتالي:

تقدم الشركة خاصية مكالمة من عدة أطراف

تم توفير خاصية التتبع

تقدم خاصية الخط الساخن

تقدم خاصية عدم الإزعاج

تقدم خاصية المنبه

توفر الشركة لعملائها خاصية اختصار الأرقام

معرفة رقم المتصل عبر خاصية إظهار رقم الطالب

تقدم الشركة خاصية المانع الكودي لمنع الإزعاج

تقدم الشركة خاصية البريد الصوتي

يمكن الاشتراك في خاصية الاستقبال فقط

تقدم الشركة خاصية خدمة الانتظار

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

عن طريق ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن. عن طريق خدمات فوري واسعة الانتشار. عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان. عن طريق زيارة أقرب سنترال لك. يمكن دفع الفاتورة من أقرب فرع شركة تي اية داتا.

عروض شركة المصرية للاتصالات “WE”

عرض أتكلم أرضي وموبايل بلا حدود مع الباقات الجديدة

عروض خصومات الشركة المصرية للاتصالات WE

عروض الإنترنت: إنترنت أكثر ضعف الباقة بنفس السعر

عروض الإنترنت سرعات متعددة

أنظمة Indigo Plus الشهرية

نتمنى أن يكون هذا التقرير قد تم إعداده بصورة لائقة تنال استحسان متابعي موقع كلمة الإخباري، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص الشركة المصرية للاتصالات والعروض التي تقدمها الشركة أو أكواد وخواص وخدمات المقدمة من الشركة يمكنكم ترك تعليق وسنتواصل معكم بالرد من خلال التعليقات.