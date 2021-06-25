الاستعلام نتائج نظام نور برقم الهويةورمز التحقيق فقط

بعد أن احتاج فيروس كورونا الأراضي السعودية وأصبح واقعًا لابد من التعامل معه من خلال أخذ الحيطة والحزر والإجراءات والتدابير الوقائية التي تساهم في الحد من الإصابات وتمنع أن يصبح فيروس كورونا وباء يصعب السيطرة عليه، هذا ما دفع السلطات السعودية على الفور من إتخاذ حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية في منع التجمعات الاختلاط بين الأفراد والاشخاص وفرص حالة من حظر التجوال وهذا ما جعل إتمام عملية التعليم في المدارس والفصول يصعب إتمامه بهذا الشكل، لما في هذا الأسلوب من اختلاط وتجمع بين الطلاب والمدرسين، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر والإصابة بالفيروس، وهذا ما جعل الحكومة تفكر في التعليم عن بعد كحل بديل ومثالي لإتمام عملية التعليم، وقد دشنت وزارة التعليم مجموعة من المنصات والمواقع التعليمية لتقدم من خلالها الخدمات التعليمية وتكون همزة الوصل بينها وبين الطلاب، ومن أهم المنصات ذيوعًا وانتشارًا بين الطلاب هي منصة نور التعليمية.

نتائج نظام نور

نظام نور يقدم مجموعة من الخدمات للطلاب والطالباتالخدمات للطلاب والطالبات المقيدين بمختلف الصفوف التعليمية داخل المملكة، ويقدم الموقع خدماته بشكل مجاني، وذلك وبمجرد تسجيل الدخول على رابط نظام نور، وأهم تلك الخدمات التي يمكن الاستفادة بها هى الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، ومن ثم يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم ودرجات الاختبارات النهائية من خلال التسجيل على منصة نور التعليمية.

كيفية الحصول على النتائج برقم الهوية

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الاختبارات النهائية من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:

الدخول على رابط نظام نور التعليمي

قم بتسجيل الدخول على نفس الرابط، وذلك عن طريق إدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

اختر المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها.

ادخل رقم الهوية الخاص بالطالب.

ادخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر اظهار النتيجة.

ومنها ستظهر لك النتيجة فورًا على الشاشة، يمكنك الحصول عليها مطبوعة من خلال الضغط على أيقونة طباعة.

مع أرق الأمنيات القلبية بالنجاح والتفوق الدائمين لحميه طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية ونتمنى أن يحقق الطلاب كافة ما يحلمون به ويصبون إليه.