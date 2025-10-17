الاسكندرية: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

اعلنت محافظة الاسكندرية الاسعار الجديدة للتعريفة داخل وخارج المحافظة للماصلات العامة والسيرفيس والتاكسي, بعد زيادة اسعار الوقود والمحروقات التى تمت صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان الزيادات الجديدة الصادر من وزارة البترول بأن زيادات الوقود لن تتم مرة قبل مرور عام من الان التى اعلنت اليوم إلا في ظروف استثنائية .

المنتج البترولي السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة مقدار الزيادة بنزين 80 15.75 جنيه/لتر 17.75 جنيه/لتر +2 جنيه بنزين 92 17.25 جنيه/لتر 19.25 جنيه/لتر +2 جنيه بنزين 95 19.00 جنيه/لتر 21.00 جنيه/لتر +2 جنيه السولار (ديزل) 15.50 جنيه/لتر 17.50 جنيه/لتر +2 جنيه غاز تموين السيارات 7 جنيه/م³ 10 جنيه/م³ +3 جنيه

الغاية من هذا الإجراء تتمثل في ترشيد دعم الطاقة، خفض العجز المالي، جعل الأسعار المحلية تقترب من التكلفة الحقيقية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لكن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة كبير، إذ سيؤثر على النقل وتكلفة السلع والمعيشة.