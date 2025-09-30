الاعياد القبطية في مصر لعام 2026 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين

الاجندة الكاملة الخاصة بالمناسبات القبطية خلال عام 2026 م , حيث نرصد لكم جميع ايام الصوم والاعياد للمسيحيين الشرقيين في مصر.

الأصوام القبطية في 2026

الصوم المدة صوم يونان 2 – 4 فبراير 2026 الصوم الكبير 16 فبراير – 3 أبريل 2026 صوم الرسل 1 يونيو – 11 يوليو 2026 صوم السيدة العذراء 7 – 21 أغسطس 2026 صوم الميلاد 25 نوفمبر 2026 – 6 يناير 2027

مواعيد ومناسبات الكنيسة الأرثوذكسية 2026