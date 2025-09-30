الاعياد القبطية في مصر لعام 2026 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين

الاجندة الكاملة الخاصة بالمناسبات القبطية خلال عام 2026 م , حيث نرصد لكم جميع ايام الصوم والاعياد للمسيحيين الشرقيين في مصر.
الأصوام القبطية في 2026
|الصوم
|المدة
|صوم يونان
|2 – 4 فبراير 2026
|الصوم الكبير
|16 فبراير – 3 أبريل 2026
|صوم الرسل
|1 يونيو – 11 يوليو 2026
|صوم السيدة العذراء
|7 – 21 أغسطس 2026
|صوم الميلاد
|25 نوفمبر 2026 – 6 يناير 2027
مواعيد ومناسبات الكنيسة الأرثوذكسية 2026
|المناسبة
|التاريخ
|عيد الميلاد المجيد
|الأربعاء 7 يناير 2026
|عيد الغطاس (الظهور الإلهي)
|الإثنين 19 يناير 2026
|عيد عرس قانا الجليل
|الأربعاء 21 يناير 2026
|صوم يونان (نينوى)
|2 – 4 فبراير 2026
|عيد يونان (ختم الصوم)
|الخميس 5 فبراير 2026
|دخول السيد المسيح إلى الهيكل
|الأحد 15 فبراير 2026
|بدء الصوم الكبير
|الإثنين 16 فبراير 2026
|عيد الصليب (تذكار ظهور الصليب)
|الخميس 19 مارس 2026
|أحد الشعانين
|الأحد 5 أبريل 2026
|الجمعة العظيمة
|الجمعة 10 أبريل 2026
|عيد القيامة المجيد
|الأحد 12 أبريل 2026
|عيد الصعود
|الخميس 21 مايو 2026
|عيد العنصرة (حلول الروح القدس)
|الأحد 31 مايو 2026
|دخول السيد المسيح أرض مصر
|الإثنين 1 يونيو 2026
|عيد الرسل (استشهاد بطرس وبولس)
|الأحد 12 يوليو 2026
|عيد التجلي
|الأربعاء 19 أغسطس 2026
|عيد صعود السيدة العذراء
|السبت 22 أغسطس 2026
|عيد النيروز (رأس السنة القبطية)
|الجمعة 11 سبتمبر 2026
|عيد الصليب المقدس
|الأحد 27 سبتمبر 2026
|بدء صوم الميلاد
|الثلاثاء 25 نوفمبر 2026