الاعياد القبطية في مصر لعام 2026 م – مواعيد الصوم واحتفالات المسيحيين

بواسطة محمد عبد الرازق

الاجندة الكاملة الخاصة بالمناسبات القبطية خلال عام 2026 م , حيث نرصد لكم جميع ايام الصوم والاعياد للمسيحيين الشرقيين في مصر.

الأصوام القبطية في 2026

الصوم المدة
صوم يونان 2 – 4 فبراير 2026
الصوم الكبير 16 فبراير – 3 أبريل 2026
صوم الرسل 1 يونيو – 11 يوليو 2026
صوم السيدة العذراء 7 – 21 أغسطس 2026
صوم الميلاد 25 نوفمبر 2026 – 6 يناير 2027

 مواعيد ومناسبات الكنيسة الأرثوذكسية  2026

المناسبة التاريخ
عيد الميلاد المجيد الأربعاء 7 يناير 2026
عيد الغطاس (الظهور الإلهي) الإثنين 19 يناير 2026
عيد عرس قانا الجليل الأربعاء 21 يناير 2026
صوم يونان (نينوى) 2 – 4 فبراير 2026
عيد يونان (ختم الصوم) الخميس 5 فبراير 2026
دخول السيد المسيح إلى الهيكل الأحد 15 فبراير 2026
بدء الصوم الكبير الإثنين 16 فبراير 2026
عيد الصليب (تذكار ظهور الصليب) الخميس 19 مارس 2026
أحد الشعانين الأحد 5 أبريل 2026
الجمعة العظيمة الجمعة 10 أبريل 2026
عيد القيامة المجيد الأحد 12 أبريل 2026
عيد الصعود الخميس 21 مايو 2026
عيد العنصرة (حلول الروح القدس) الأحد 31 مايو 2026
دخول السيد المسيح أرض مصر الإثنين 1 يونيو 2026
عيد الرسل (استشهاد بطرس وبولس) الأحد 12 يوليو 2026
عيد التجلي الأربعاء 19 أغسطس 2026
عيد صعود السيدة العذراء السبت 22 أغسطس 2026
عيد النيروز (رأس السنة القبطية) الجمعة 11 سبتمبر 2026
عيد الصليب المقدس الأحد 27 سبتمبر 2026
بدء صوم الميلاد الثلاثاء 25 نوفمبر 2026
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

