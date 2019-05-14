الافتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر في رمضان 1440 وتحدد شروط اخراج الزكاة

ينتظر الكثير من الناس كل سنة اعلان دار الافتاء المصرية لقيمة الزكاة الواجب اخراجها في رمضان وذلك ليطمئن الكثير من الغير قادرين أنهم حقا قاموا بإخراج الزكاة الواجبة التي تحددها دار الافتاء، وأعلنت دار الافتاء المصرية اليوم قيمة زكاة الفطر الواجبة على كل فرد وهي 13 جنيها فقط لا غير، هناك الكثير ممن يخرج الزكاة بأضعاف ما تم تحديده وهو في ميزان حسناته فلكل شخص امكانية مختلفة عن الأخر ولكن دار الافتاء تتحدث عن الحد الأدنى الذي يعتبر في متناول الكثير، ويجب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر المبارك واذا حدث غير ذلك فتحتسب صدقه وليس زكاة.

شروط اخراج زكاة الفطر

حددت دار الافتاء المصرية 8 شروط وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكانت الشروط كالآتي:

يجوز اخراج الزكاة نقدا.

لا تجب زكاة الفطر على الفقير الذي لا يمتلك قوت يومه.

لا مانع في التعجيل بزكاة الفطر وتكون مع بداية رمضان وحتى آخر يوم في رمضان.

زكاة الفطر فرض على كل مسلم فيخرجها عن نفسة أو على من تلزمه نفقته.

لا يجب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي لم يولد قبل مطلع فجر أول يورم في رمضان.

لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين ويستحب أن تخرجا بنفسك في مكانها.

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

زكاة الفطر

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ويجب على المسلم اخراجها وتتحدث دار الافتاء عن الحد الأدنى ومن لدية المقدرة أن يضاعف المبلغ المحدد فجزاه الله خيرا ويجب علينا استغلال الشهر المبارك شهر رمضان الكريم نسأل الله العظيم أن يخرجنا من هذا الشهر بدون ذنوب وتائبين إلى الله وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.