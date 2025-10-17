الاقصر: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

اقرت محافظة الاقصر زيادة قدرها 13% لاسعار تعريفة المواصلات الجديدة بعد ان اقرت الحكومة المصرية زيادات جديدة في اسعار المحروقات بدأت من السادسة صباح اليوم الجمعة.
بلغت الزيادة الجديدة 2 جنية في اسعار اللتر لكل من البنزين 95 و 93 و80 والسولار فيما بلغت الزيادة 3 جنية لغاز تموين السيارات.
وهذا جدول لاسعار الوقود الجديدة لمدة عام بدون تغيير بحسب تصريحات وزارة البترول
|المنتج البترولي
|السعر قبل الزيادة
|السعر بعد الزيادة
|مقدار الزيادة
|بنزين 80
|15.75 جنيه/لتر
|17.75 جنيه/لتر
|+2 جنيه
|بنزين 92
|17.25 جنيه/لتر
|19.25 جنيه/لتر
|+2 جنيه
|بنزين 95
|19.00 جنيه/لتر
|21.00 جنيه/لتر
|+2 جنيه
|السولار (ديزل)
|15.50 جنيه/لتر
|17.50 جنيه/لتر
|+2 جنيه
|غاز تموين السيارات
|7 جنيه/م³
|10 جنيه/م³
|+3 جنيه