الاقصر: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

اقرت محافظة الاقصر زيادة قدرها 13% لاسعار تعريفة المواصلات الجديدة بعد ان اقرت الحكومة المصرية زيادات جديدة في اسعار المحروقات بدأت من السادسة صباح اليوم الجمعة.

بلغت الزيادة الجديدة 2 جنية في اسعار اللتر لكل من البنزين 95 و 93 و80 والسولار فيما بلغت الزيادة 3 جنية لغاز تموين السيارات.

وهذا جدول لاسعار الوقود الجديدة لمدة عام بدون تغيير بحسب تصريحات وزارة البترول