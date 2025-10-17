الاقصر: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

بواسطة محمد عبد الرازق

اقرت محافظة الاقصر زيادة قدرها 13% لاسعار تعريفة المواصلات الجديدة بعد ان اقرت الحكومة المصرية زيادات جديدة في اسعار المحروقات بدأت من السادسة صباح اليوم الجمعة.

بلغت الزيادة الجديدة 2 جنية في اسعار اللتر لكل من البنزين 95 و 93 و80 والسولار فيما بلغت الزيادة 3 جنية لغاز تموين السيارات.

وهذا جدول لاسعار الوقود الجديدة لمدة عام بدون تغيير بحسب تصريحات وزارة البترول

المنتج البترولي السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة مقدار الزيادة
بنزين 80 15.75 جنيه/لتر 17.75 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 92 17.25 جنيه/لتر 19.25 جنيه/لتر +2 جنيه
بنزين 95 19.00 جنيه/لتر 21.00 جنيه/لتر +2 جنيه
السولار (ديزل) 15.50 جنيه/لتر 17.50 جنيه/لتر +2 جنيه
غاز تموين السيارات 7 جنيه/م³ 10 جنيه/م³ +3 جنيه
محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

القاهرة: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

أخبار مصر

الاسكندرية: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025