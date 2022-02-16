الان.. موعد صرف حساب المواطن 2022-1443 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية

موعد صرف حساب المواطن يهتم عدد كبير من المواطنين للتعرف على الموعد المحدد للصرف حيث أنه سيتم الصرف من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، كما أنه سيتم إيداع الدعم بحسابات المستحقين لدفعة فبراير اليوم الموافق العاشر من شهر فبراير 2022 ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

صرحت المملكة العربية عن قيامها بالإعلان عن انه سيتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والذي يوافق هذا الشهر الخميس 10 من شهر فبراير، ويمكن أن يتغير اليوم يوم قبله أو بعده في حالة إذا صادف اليوم المنصرف به عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه أعلن علي أن الدعم للدفعة الواحدة والخمسين هي ما يتم صرفها اليوم.

كما ان الدعم الذي يتم صرف من حساب المواطن يتم حسب معايير الاستحقاق والشروط التي لابد من توافرها للصرف ومنها دخل الاسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وانه يمكن للمواطن المستحق الدعم القيام باحتساب الدعم التقديرية على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل المملكة.

الدعم المقدم من حساب المواطن

حيث أن برنامج حساب المواطن يعد من ضمن البرامج المقدمة وذلك للعمل على حماية الأسر السعودية من الظروف المعيشية الصعبة مثل ما تم المعاناة منه في ظل انتشار فيروس كورونا وأنه يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للحصول عليها من قبل أفراد المجتمع بالشكل الذي يؤدي أعطائها للمواطن، حيث انه يقدم الدعم، بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث أن المملكة من ضمن الدول التي تحرص على توفير كافة الخدمات والعديد من ما يتم الاحتياج له ومن قبل المواطنين، حيث انه رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمستفيدين المطبق عليهم الشروط التي لابد من توافرها.