“البحرين” موقع وزارة الصحة لمستجدات كورونا.. وقائمة صيدليات الفحص السريع لكوفيد-19

البحرين – أعلنت وزارة الصحة عن بدء طرح اجهزة الفحص السريع المستخدمة لفحص كورونا في مختلف الصيدليات البحرينية اعتبارا من 4 نوفمبر 2020. مشيرة ان الجهاز لا يتعدى سعره ال 4 BHD، ويعتمد الجهاز على تحليل عينات تأخذ من داخل الانف في مسحات انفية للافراد ليعطي بالتالي نتيجة شبه دقيقة لفحص كورونا، في غضون مدة 15 دقيقة فقط.

صيدليات اجهزة الفحص السريع

في البحرين، نشرت وزارة الصحة فيديو مرئي تعريفي وعملي لتطبيق الفحص السريع لكورونا من خلال الجهاز المذكور، لمن يرغبون في اجراء الفحص ذاتياً، من خلال عملية صحيحة باستخدام عينات من جوف الانف، يتم القيام بها في المنزل وتضمن الحصول على نتائج في فترة زمنية قصيرة قياسية.

ونشرت وزارة الصحة قائمة باسماء الصيدليات تحدث “بشكل دوري” تلك التي تم التصريح لها ببيع جهاز الفحص السريع بدءا من الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2020 والصيدليات كما الآتي:

صيدلية يوسف محمود حسين

صيدلية أوكسجين

صيدلية دار الفؤاد

صيدلية الجشي

صيدلية جعفر

صيدلية بلسم

موقع وزارة الصحة في البحرين

بالتزامن مع طرح موقع الكتروني رسمي تابع لوزارة الصحة يعتني بنشر المستجدات الصحية في البلاد- ويتم من خلال https://healthalert.gov.bh عرض قائمة باسماء الصيدليات التي توفر جهاز الفحص السريع، بالرغم من اداء الجهاز الفعال في اكتشاف نتيجة الفحص اذا كانت سلبية او ايجابية، تم اصدار تنويه ان نتيجة الفحص السريع لا يعني بالضرورة عدم وجود حالة قائمة مصابة بالفيروس. ولا يمكن ان يكون الفحص السريع بديلاً عن الفحص المختبري (PCR) كنظام متبع يشكل الاداة الوحيدة للتشخيص “المعتمد”.

ويستغل موقع وزارة الصحة في البحرين، لتداول كافة القرارات الرسمية بخصوص الاجراءات المرتبطة بفيروس كورونا-كوفيد19. ونشر آخر احصائيات التقارير اليومية لحالات الاصابات ونسب التعافي. وتقديم كافة الارشادات التي يحتاجها الفرد والتعاليم للتعامل مع فيروس كورونا وكشف اعراضه المحتملة لكوفيد19- والطرق الصحية المتبعة لمنع انتقاله.