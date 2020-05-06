البحوث الفلكية ترد على أنباء تعرض مصر لزلزال الخميس القادم

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول تعرض البلاد يوم الخميس القادم لزلزال قوي، وقام عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر تلك الأنباء، الأمر الذي تسبب في إثارة القلق والذعر بين المواطنين، ولهذا كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة الأمر من خلال التصريحات التي قام بها.

حقيقة تعرض البلاد لزلزال

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور “جاد الفاضي” حقيقة ما انتشر من أنباء خلال الفترة الماضية حول تعرض البلاد يوم الخميس القادم لزلزال، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم نشره من أنباء، وأن تلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، كما أكد كذلك على عدم وجود أي معلومات تفيد باحتمال تعرض البلاد لزلزال.

حيث أكد خلال تصريحاته أنه لا يوجد أي بيانات لدي المعهد القومي للبحوث الفلكية تفيد بإحتمال تعرض البلاد لزلزال، وتابع تصريحاته قائلًا: أن البلاد تتعرض يوميًا لزلازل، ولكن لا نشعر بها، والسبب في ذلك هو أن قوتها تكون أقل بكثير من أن نشعر بها، ولا يقوم المعهد بالإعلان عنها بكل تأكيد، جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على خلفية ما انتشر من أنباء حول تعرض البلاد يوم الخميس المقبل لزلزال، وما أثُير في الشارع المصري بين المواطنين من قلق نتيجة تلك الأنباء.