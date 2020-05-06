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البحوث الفلكية ترد على أنباء تعرض مصر لزلزال الخميس القادم

بواسطة dina badr
حقيقة تعرض البلاد لزلزال الخميس القادم حقيقة تعرض البلاد لزلزال الخميس القادم

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول تعرض البلاد يوم الخميس القادم لزلزال قوي، وقام عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر تلك الأنباء، الأمر الذي تسبب في إثارة القلق والذعر بين المواطنين، ولهذا كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة الأمر من خلال التصريحات التي قام بها.

حقيقة تعرض البلاد لزلزال

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور “جاد الفاضي” حقيقة ما انتشر من أنباء خلال الفترة الماضية حول تعرض البلاد يوم الخميس القادم لزلزال، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم نشره من أنباء، وأن تلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، كما أكد كذلك على عدم وجود أي معلومات تفيد باحتمال تعرض البلاد لزلزال.

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

حيث أكد خلال تصريحاته أنه لا يوجد أي بيانات لدي المعهد القومي للبحوث الفلكية تفيد بإحتمال تعرض البلاد لزلزال، وتابع تصريحاته قائلًا: أن البلاد تتعرض يوميًا لزلازل، ولكن لا نشعر بها، والسبب في ذلك هو أن قوتها تكون أقل بكثير من أن نشعر بها، ولا يقوم المعهد بالإعلان عنها بكل تأكيد، جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على خلفية ما انتشر من أنباء حول تعرض البلاد يوم الخميس المقبل لزلزال، وما أثُير في الشارع المصري بين المواطنين من قلق نتيجة تلك الأنباء.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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