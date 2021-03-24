البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر المبارك وعدد أيام رمضان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الفطر المبارك وآخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريا للعام الميلادي الجاري 2021 وعدد أيام أيام الشهر.

وأكد المعهد خلال ندوة نظمها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية والتي جاءت بعنوان ” رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية”، والتي بثتها علي الصفحة الرسمية للمعهد علي الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر تطبيق زووم، أن آخر أيام الشهر رمضان المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، علي أن يكون عدد أيام الشهر الكريم 30 يوما.

موعد عيد الفطر

وكشف المعهد القومي خلال الندوة الذي شارك فيها مجموعة كبير من المتخصصين، أن موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو لانه الأربعاء 12 مايو سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون الخميس هو غرة شهر شوال، وستؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:28 صباحا في القاهرة.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، قد أعلن في وقت سابق موعد غرة شهر رمضان المبارك للعام الحالي، حيث أكد أن غرة شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021.

وأوضح القاضي في بيان له، أن هلال شهر رمضان سيولد بشكل مباشر بعد اقتران يحدث في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة الموافق 12 أبريل 2021 وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.

يذكر أن الندوة شارك فيها الدكتور أسامة رحومة رئيس قسم أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بالإضافة إلي الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الشمس وعدد من أساتذة المعهد مثل الدكتورة رباب عبد الحميد والدكتور سامي خليل عبد المرضي والدكتور أمير حسين والدكتورة ماجدة محب الدين، والدكتورة أحمد أبو الوفا، والددكتور أحمد عبدة المناوي.