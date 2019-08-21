البحوث الفلكية يحدد موعد بداية فصل الخريف رسمياً والذى يستمر 90 يوم

لا يتبقى سوي القليل على تجاوز الشمس الإنقلاب الصيفي، ليبدأ الإعتدال الخريفي يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، حيث ستبدأ الحركة الظاهرية للشمس بالميل نحو الجنوب، ويظل تناقص ميل أشعتها إلى أن يبلغ صفر، وأوضح الدكتور محمد غريب راشد، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عند بلوغ ميل أشعة الشمس صفر، سيبدأ الإعتدال الخريفي، وستتعامد أشعة الشمس على خط الإستواء، وبذلك يتساوي طول الليل والنهار في كل الأماكن على الأرض، ويحدث الخريف في النصف الشمالي، أما الربيع سيكون في النصف الجنوبي.

وأوضح الدكتور محمد غريب أنه عند إتجاه الحركة الظاهرية للشمس ناحية الجنوب، يبدأ ميل أشعتها العمودية على الأرض في النقصان، ويقصر الليل ويطول النهار في الجانب الشمالي، أما في الجانب الجنوبي فيقصر النهار ويطول الليل، وسيحدث الإعتدال الخريفي يوم 23 سبتمبر في الساعة التاسعة و 50 دقيقة ليستمر 89 يوما و 20 ساعة.

والجدير بالذكر تحسن الطقس خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيسود البلاد طقس معتدل وممتع، وتنخفض درجة الحرارة بمقدار درجة ودرجتين على المحافظات، وستقل نسبة الرطوبة بشكل نسبي، وذلك بعد مواجهة البلاد لموجة حارة خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير، ومع حدوث نشاط خفيف للرياح الأيام المقبلة سيساعد على إعتدال الجو، أما مواجهة درجات الحرارة المرتفعة حاليا ينصح بشرب المياة طوال الوقت، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.