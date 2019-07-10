البرلمان المصري يقرّ توحيد سن التقاعد عند 65 عامًا سنة 2040 .. وهذه التفاصيل

كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون ينص على توحيد سن التقاعد عند 65 عامًا سنة 2040، وذلك ضمن مشروع قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات، وقد حاز على موافقة البرلمان المصري وإقراره اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019، وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى ” رفع سن التقاعد بالتدريج”، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بداية من العام 2030، بحيث يُرفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين .

هدف توحيد سن التقاعد عند 65 عامًا

وحسب مستشار وزيرة التضامن، عمر حسن، قال مؤكدًا أن كل دول العالم ترفع سن التقاعد، ويهدف توحيد سن التقاعد ليصل لـ65 عامًا إلى:

تحقيق المساواة بين جميع فئات العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي.

توحيد المزايا التأمينية للجميع.

خطة الحكومة في رفع سن التقاعد

وبموجب المادة 41 التي تضمنها مشروع القانون فإن الخطة التي وضعتها الحكومة لرفع سن التقاعد: