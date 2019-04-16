البرلمان يوافق رسمياً على تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بأثر فورى

وافق البرلمان المصري رسمياً فى الجلية العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء 16 أبريل على تعديل مدة الرئاسة بأثر فورى لمدة 6 سنوات، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مقترحات التعديلات الدستورية، والأثر الفوري يعنى تطبيق التعديلات على رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي أي زيادة مدة رئاسته للفترة الحالية إلى 6 سنوات ويستمر فى الرئاسة حتى عام 2024 بدلاً من عام 2022 ويجوز انتخابه مرة تالية.

وقد وافق أعضاء البرلمان على المادة 140 الفقرة الأولى “المستبدلة” بأن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

كما وافق أعضاء البرلمان على المادة 241 الانتقالية وهى مادة مضافة وتنص على “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”. على أن يتم تطبيق المادة رقم 241 الانتقالية بأثر فورى وذلك لتحقيق العدالة السياسية وتم رفض تطبيق الأثر الرجعى.

كما وافق البرلمان أيضاً على المادة 160 من الدستور فقرة أولى والتي تنص على “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”، وجاءت الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي من الأعضاء.

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