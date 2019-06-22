البرلمان يوافق رسمياً على قانون العلاوات الدورية والخاصة وحافز 150 جنيه من أول يوليو للعاملين بالحكومة

وافق مجلس النواب المصري فى جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت 22 يونيو 2019 برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بمنح العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية، كذلك منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها 10% ، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة منحة عبارة عن فئة مقطوعة لجميع العاملين بالحكومة.

وقد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون والذي ينص على تقرير حد أدني للعلاوة الدورية للعاملين بالحكومة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 75 جنيه شهرياً.

كما يقر مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة علاة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2019 أو فى تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ وبحد أدني 75 جنيه، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2019.

كما أن مشروع القانون يتضمن أيضاً على أنه اعتباراً من أول يوليو 2019 يمنح جميع الموظفون بالحكومة المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، والعاملون بالحكومة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حافز شهري بفئة مالية مقطوعة قيمته 150 جنيه على أن يستفيد من هذا الحافز كل من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ.