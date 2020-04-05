البنك الأهلي المصري يوضح حقيقة بدء صرف منح العمالة غير المنتظمة

كشف البنك الأهلي المصري عن رسالة هامة لكل العملاء والعمالة غير المنتظمة في مصر بشأن المنحة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية للعمالة غير المنتظمة من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة في ظل الأزمة التي يواجهها المواطنين في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” وهو ما أدى إلى انخفاض عدد العمالة في كافة القطاعات المختلفة العامة والخاصة في الفترة الماضية وهو ما أثر بالسلب على الرواتب الخاصة بالعمالة غير المنظمة.

البنك الأهلي المصري يوضح حقيقة صرف علاوات وزارة التضامن الاجتماعي

وأعلن البنك الأهلي المصري عن أنه لم يتلق أي تعليمات حتى تلك اللحظة من أجل صرف المنح التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة داخل مصر، وذلك الذي يساعد في تخفيف العبء على المواطنين والعمال في الفترة المقبلة.

البنك الأهلي: لسنا الجهة المختصة التي تقرر صرف منح وزارة التضامن

وأضاف البنك الأهلي خلال بيان له اليوم الأحد أنه فور تلقي تعليمات الصرف من قبل الجهات المعنية، سيقوم البنك بتوضيح آليات الصرف خلال الفترة المقبلة، مناشدا المواطنين الحفاظ على سلامتهم والابتعاد عن التجمع بالقرب من أي فرع من فروع البنك حرصا على عدم تنقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة المشددة للتقليل من انتشاره.

وأكد رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة على أن البنك ليس هو الجهة المختصة التي تصدر أوامر بصرف العلاوات الاستثنائية، مناشدا العاملين داخل البنك بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم صرف أي شيء بدون بيانات رسمية من قبل الجهات المختصة.