البنك الأهلي المصري يُعلن عن وظائف جديدة بعقود دائمة

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف جديدة لحديثي التخرج أعوام 2015، 2016، 2017، 2018، واشترط البنك الأهلي عددًا للشروط في المتقدمين على الوظائف، يسعى البنك الأهلي المصري دائمًا لتقديم تدريبات للمتخرجين حديثي التخرج والطلاب، وذلك لتأهليهم لسوق العمل المصري وإعطائهم الفرصة كاملة والارتقاء بهم والمساهمة في التنمية المجتمعية في مصر للحد من ظاهرة انتشار البطالة، لذلك أعلن عن وظائفه الجديدة للمتخرجين حديثي التخرج.

شروط وظائف البنك الأهلي الجديدة

أن يكون المتقدم لوظيفة البنك الأهلي من طلاب الكليات والأكاديميات والجامعات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وأيضًا من الجامعات الدولية.

الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد.

ألا يكون للمتقدم على الوظيفة أقارب في البنك حتى من الدرجة الثالثة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 28 عام.

شرط رئيس أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للعنوانه في البطاقة الشخصية.

الكليات والتخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

كلية التجارة وما يعادلها.

تخصص إدارة الأعمال، إدارة البنوك، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد وما يعادلها.

كلية علوم الحاسب

كلية هندسة الحاسبات.

كلية الحقوق.

لمن يملكون الخبرة لا يشترط العمر، ولكن العمر شرط رئيسي لحديثي التخرج ممن لا يمتلكون الخبرة، للتقديم الولوج إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي هنا، لو كان المتقدم حديث التخرج يضغط على كلمة ” Fresh Graduates ” لو كان المتقدم يمتلك خبرة يضغط على كلمة ” Experience ” أما في حال كونك متخرج بإمكانك التقديم على تدريب البنك الأهلي لهذا العام من الخيار الثالث